 
Контракты

Сироты и жители ветхих домов Кирова переедут в новый дом в Лянгасово

Сироты и жители ветхих домов Кирова переедут в новый дом в Лянгасово

12 октября 2022, 15:40
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Отрасль: Строительство 
Источник: Ростендер

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В микрорайоне Лянгасово города Кирова возведут новый многоквартирный жилой дом – под строительство выделят участок по улице Гражданской, сообщает RosTender.info.

Объект построят по муниципальным программам по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и социальной поддержке детей-сирот. Он будет рассчитан на 281 квартиру.

Строительство «под ключ» возьмет на себя победитель электронного аукциона. Прием заявок на участие открыт до 27 октября, начальная цена контракта – 659,3 млн рублей. Ожидается, что работы завершатся к концу ноября 2023 года.

 

Источник: Ростендер

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