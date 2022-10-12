RusCable Insider 285 - спецвыпуск ко дню Рождения РусКабель
12 октября 2022, 15:32
Рубрика: Новости портала
Метки: КАБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС, RUSCABLE.RU, RusCable ПЛЮС
Отрасль: Кабельная промышленность
Источник: RusCable.Ru
По статистике, значительная доля пожаров возникает из-за неисправности электрооборудования, в частности, короткого замыкания в электропроводке, которая в большинстве случаев является первой «подозреваемой» в списке причин происшествия. Летящие в разные стороны частицы расплавленного металла ТПЖ поджигают окружающие предметы, а мебель и отделка помещений очень часто становятся отличными распространителями пламени и источниками едкого дыма от химических соединений в их составе. Как известно, самое страшное на пожаре – не огонь, а именно дым. Это вынуждает обращать пристальное внимание не только на класс горючести материалов, но и на содержание вредных компонентов, выделяющихся под воздействием огня.
Однако, по информации RusCable.Ru, ряд популярных современных материалов для отделки помещений, изготовления мебели и прочих предметов интерьера, особенно в офисах, и без горения вполне «успешно» выделяет в атмосферу полный букет совсем не полезных для человека канцерогенов. В самых обычных повседневных условиях.
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