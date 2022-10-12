В Тюмени построят южный обход города

Управление государственной экспертизы проектной документации Тюменской области рассмотрело проектную документацию и результаты инженерных изысканий на второй этап реконструкции автомобильной дороги «Обход г. Тюмени». Новый участок между улицами Ямская и Мельникайте станет вторым маршрутом объезда города, наряду с Тюменской кольцевой автодорогой. По итогам государственной экспертизы выдано положительное заключение. Региональная экспертная организация использует Единую цифровую платформу экспертизы.



Вторая объездная автодорога на юге Тюмени соединит Червишевский и Московский тракты и снизит нагрузку на главный обход города – Тюменскую кольцевую автодорогу (ТКАД), которую строили в течение 15 лет. Проект реконструкции автодороги «Обход г. Тюмени» на участке от ул. Ямская до ул. Мельникайте» включен в государственную программу Тюменской области «Развитие транспортной инфраструктуры» на 2020-2022 годы.



Проектом, который одобрила региональная экспертиза, предусмотрено строительство надземного пешеходного перехода на ПК40+70 участка от улицы Московский тракт до улицы Червишевский тракт. Намеченные работы пройдут в рамках этапа 2.1 реконструкции автодороги «Обход г. Тюмени» на участке от ул. Ямская до ул. Мельникайте.*



Застройщик – ГКУ Тюменской области «Управление автомобильных дорог». Проектная организация – ОАО «Проектно-изыскательский институт «Тюменьдорпроект».



*Информация подготовлена на основе открытых источников.



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