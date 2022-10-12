ПАО «Россети» и АНО «Центр поддержки инжиниринга и инноваций» (ЦПИИ) заключили соглашение о взаимодействии, предусматривающее создание инструментов доработки импортозамещающей продукции под нужды крупных заказчиков. Документ подписали Первый заместитель Генерального директора – Главный инженер ПАО «Россети» Андрей Майоров и Генеральный директор ЦПИИ Павел Дворниченко на полях Российской энергетической недели (РЭН-2022).

Соглашение предусматривает участие ПАО «Россети» в оценке потребности электросетевого комплекса в инновационных высокотехнологичных решениях российского бизнеса, согласовании технических требований к отобранным проектам и мониторинге отобранного продукта на каждом этапе его создания.

Грантовая программа «доращивания» технологических компаний реализуется в рамках федерального проекта «Взлет – от стартапа до IPO» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика». Она предполагает предоставление субсидии в размере от 25 до 250 млн рублей на разработку или доработку инновационной высокотехнологичной продукции и ее последующее внедрение в крупных компаниях. Оператором программы выступает ЦПИИ.

«Развитие производства отечественного энергетического оборудования, сервисного обслуживания, расширение доступа к прикладным инновационным разработкам - это основополагающие факторы для решения производственных задач электросетевого комплекса. Внедрение адресных инструментов финансирования для предприятий будет способствовать успешной работе в этом направлении», - отметил Андрей Майоров.