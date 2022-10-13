За 9 месяцев текущего года «Россети Северный Кавказ» построили в КЧР 41 км линий электропередачи (ЛЭП) 10/0,4 кВ для обеспечения электроэнергией новых объектов. Энергетики регионального филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» также смонтировали 14 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ суммарной мощностью 4,5 МВА, чтобы выдать потребителям необходимую мощность.

В общей сложности с начала года к электрическим сетям подключены 919 новых потребителей Карачаево-Черкесии. Объем выданной им мощности составил 20,8 МВт.



В числе крупных объектов, получивших электропитание от сетей филиала, Хабезский гипсовый завод, спортивно-оздоровительные комплексы, социальные объекты, объекты туристической отрасли, сельскохозяйственные предприятия, производственные базы и другие.



В частности, выполнены все необходимые организационно-технические работы для присоединения к сетям фельдшерско-акушерских пунктов в аулах Эрсакон и Абаза-Хабль, водонасосных станций в Кумыше и Эркен-Шахаре, детского сада в Усть-Джегуте, пищеблока средней школы станицы Сторожевой, дома культуры в ауле Малый Зеленчук.



Для ускоренного подключения к электросетям потребители могут воспользоваться интерактивным порталом компании «Россети» - «Портал-ТП.РФ». Посредством сервиса можно удаленно подать заявки на технологическое присоединение мощности до 150 кВт как для физических, так и для юридических лиц.