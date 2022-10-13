Детский клинический медицинский центр в Чите будет расширяться

В Чите построят подразделение Детского клинического медицинского центра – для возведения здания выделен участок по проспекту Фадеева в поселке Текстильщиков, сообщает RosTender.info.

Центр будет состоять из главного корпуса и пристроенного к нему здания, содержащего клинико-диагностическую, микробиологическую, ИФА и ПЦР лаборатории. Также предусмотрен гараж. Объект возведут на земельном участке площадью 22 443 кв. метров. Учреждение будет рассчитано на 200 посещений в смену.

«Служба единого заказчика» определит подрядчика для выполнения инженерных изысканий, подготовки проектной документации и строительства по итогам конкурса. Прием заявок на участие открыт до 31 октября, начальная цена государственного контракта – 1,1 млрд рублей. Здание будет введено в эксплуатацию в октябре 2025 года.