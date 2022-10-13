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Кабмин выделит в 2022 году еще 1 млрд рублей на энергоинфраструктуру Крыма

Кабмин выделит в 2022 году еще 1 млрд рублей на энергоинфраструктуру Крыма

13 октября 2022, 14:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ГОСПОДДЕРЖКА, КРЫМ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: ТАСС

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Правительство РФ выделит дополнительно в этом году 1 млрд рублей на энергетическую инфраструктуру Крыма, в том числе на защищенность сетей. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин сообщил на заседании кабинета министров в четверг.

"В зоне особого внимания остается Крым. В конце августа на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики приняли решение дополнительно поддержать энергетическую инфраструктуру полуострова. На эти цели выделим российскому субъекту в текущем году еще 1 млрд рублей", - сказал Мишустин.

"Направим финансирование и на усиление защищенности сетевых и других объектов", - добавил он. 

 

Источник: ТАСС

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