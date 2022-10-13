В текущих условиях очевидна необходимость большего внимания развитию внутриконтинентальных евразийских торгово-экономических связей, в сфере энергетики, например, рассматривается возможность создания Большого Каспийского Электроэнергетического кольца, заявил Николай Шульгинов на панельной сессии РЭН-2022 «Энергетика как опора для формирования Большого евразийского партнёрства».

Министр напомнил, что Большое евразийское партнёрство создавалось в том числе по инициативе Владимира Путина и основными его задачами были усиление экономического взаимодействия на двустороннем и многостороннем уровнях, а также укрепление отношений между странами в рамках различных организаций.

«Сегодня в условиях тектонических геополитических изменений, новых вызовов, мы в большей степени ориентируемся на Восток, на Азию и уже сегодня на этом пространстве работают крупные интеграционные объединения – ЕАЭС, ШОС, АСЕАН, инициатива Китая «Один пояс – один путь» и другие», – подчеркнул он.

Николай Шульгинов добавил, что объективно невозможно перейти сразу к продвинутым формам интеграции, учитывая разный экономический и социальный уклад в странах Евразии, поэтому первоочередная задача – дальнейшее инфраструктурное «связывание» евразийского континента, в частности, в энергетической сфере.

«В части выстраивания логистических коридоров и энергоинфраструктуры хочу выделить такие крупные проекты, как «Сила Сибири», «Сила Сибири – 2», «Восток Союз» в Монголии и «Турецкий поток». Рассматривается проект «Пакистанский поток». Перспективным считаем проект газопровода «Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия» (TAPI) в сторону Пакистана и Индии общей протяжённостью около 1735 км», – пояснил он.

По словам Министра такие связывающие проекты и скоординированное развитие – это и есть основа партнёрства. «И, учитывая наличие вызовов в части смены логистических цепочек, энергетические и транспортные проекты позволят усилить технологическое взаимодействие и решить вопрос технологического суверенитета без увязывания собственных технологий с западными», – дополнил Николай Шульгинов.

Кроме того, Глава Минэнерго также заявил о поддерже озвученной по итогам II Каспийского экономического форума инициативы иранской делегации, по созданию прикаспийскими странами комитетов по сотрудничеству в сферах транспорта, нефти и газа, а также электроэнергетики.

«В этой связи рассматриваем также возможность создания Большого Каспийского Электроэнергетического кольца. Но для этого нужно не просто скоординировать энергопроекты, транспортные коридоры, программы развития, а приступить к новым практическим шагам. Продолжается работа в этом направлении», – сказал Министр.

При этом реализация такого масштабного проекта как Большое Каспийское Электроэнергетическое кольцо потребует значительного вклада со стороны заинтересованных сторон, в первую очередь должно быть сформировано его технико-экономическое обоснование.