Основная задача - придерживаться рационального энергобаланса в структуре электрогенерации, при этом нужны инвестиционные механизмы для обеспечения такого соотношения видов генерации, заявил Павел Сниккарс на сессии «Российской энергетической недели» (РЭН-2022).

«Основная задача - быть в золотом балансе, при этом базовым принципом является надёжность энергоснабжения потребителей», - сказал замминистра.

Говоря об определении рационального энергобаланса страны, Павел Сниккарс отметил, что нужно учитывать не только ценовой показатель, но и ряд других факторов, среди которых снижение выбросов СО2 и задачи по достижению углеродной нейтральности, экология, доступность технологий и технологический суверенитет.

«Возвращаясь к рациональной структуре генерации мы ставим во главу угла надёжность, достаточную долю тепловых станций, базовую генерацию с точки зрения атомных станций, продолжение развития гидростанций, и бесспорно, продолжение развития ВИЭ с учётом технологической возможности по диспетчированию и управлению энергосистемой», - пояснил замглавы Минэнерго.

При этом Павел Сниккарс подчеркнул, что электроэнергетика является одной из составных частей базовой экономики России и при создании того или иного вида генерации нужно учитывать мультипликативные эффекты.

«По соотношению генерации: первое - нельзя делать перекосы в тот или иной вид генерации, второе - нужно их сочетание, третье - невозможно сказать, что мы полностью откажемся полностью от традиционных видов генерации, этого не будет никогда, четвертое - это технологическая приемлемость для нас, для нашей страны», - добавил он.

Замминистра также отметил, что поскольку в электроэнергетике продолжительный жизненный цикл, для отрасли неприменимы банковские инструменты, где основным критерием является срок окупаемости.