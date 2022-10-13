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Павел Сниккарс: "При создании того или иного вида генерации нужно учитывать мультипликативные эффекты"

Павел Сниккарс: При создании того или иного вида генерации нужно учитывать мультипликативные эффекты

13 октября 2022, 16:45
Рубрика: Мероприятия
Метки: МИНЭНЕРГО, ПАВЕЛ СНИККАРС, РЭН-2022
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Министерство энергетики России

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Основная задача - придерживаться рационального энергобаланса в структуре электрогенерации, при этом нужны инвестиционные механизмы для обеспечения такого соотношения видов генерации, заявил Павел Сниккарс на сессии «Российской энергетической недели» (РЭН-2022).  

«Основная задача - быть в золотом балансе, при этом базовым принципом является надёжность энергоснабжения потребителей», - сказал замминистра.

Говоря об определении рационального энергобаланса страны, Павел Сниккарс отметил, что нужно учитывать не только ценовой показатель, но и ряд других факторов, среди которых снижение выбросов СО2 и задачи по достижению углеродной нейтральности, экология, доступность технологий и технологический суверенитет.

«Возвращаясь к рациональной структуре генерации мы ставим во главу угла надёжность, достаточную долю тепловых станций, базовую генерацию с точки зрения атомных станций, продолжение развития гидростанций, и бесспорно, продолжение развития ВИЭ с учётом технологической возможности по диспетчированию и управлению энергосистемой», - пояснил замглавы Минэнерго.

При этом Павел Сниккарс подчеркнул, что электроэнергетика является одной из составных частей базовой экономики России и при создании того или иного вида генерации нужно учитывать мультипликативные эффекты.

«По соотношению генерации: первое - нельзя делать перекосы в тот или иной вид генерации, второе - нужно их сочетание, третье - невозможно сказать, что мы полностью откажемся полностью от традиционных видов генерации, этого не будет никогда, четвертое - это технологическая приемлемость для нас, для нашей страны», - добавил он.

Замминистра также отметил, что поскольку в электроэнергетике продолжительный жизненный цикл, для отрасли неприменимы банковские инструменты, где основным критерием является срок окупаемости. 

«Один из серьёзных инструментов и направлений, в котором можно поискать возможности для дополнительных инвестиций, это синергия потребителей и генераторов, которые бы не «размазывали» затраты на всех потребителей, а индивидуально бы их компенсировали под те задачи, которые хотите. И тогда можно выбирать и тип генерации, и условия», - заключил замминистра.

Источник: Министерство энергетики России

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