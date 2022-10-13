Брянская область использует механизм бюджетного кредита для возведения транспортной и социальной инфраструктуры в новом микрорайоне Брянска. Средства из федерального бюджета в объеме 1,8 млрд рублей направят в том числе на строительство самых масштабных очистных сооружений города, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

"Брянская область взяла на вооружение новый инструмент развития - инфраструктурные бюджетные кредиты. Один из масштабных проектов в новом микрорайоне по улице Флотской - это, прежде всего, создание транспортной инфраструктуры: новой дороги, а также сетей ливневой канализации, которые включают в себя очистные сооружения. <…> Всего на создание транспортной и социальной инфраструктуры для микрорайона по Флотской нам будет выделено из федерального бюджета 1,8 млрд рублей", - написал он.

По словам губернатора, проект рассчитан на 2022-2023 годы. В настоящее время началась реализация первого этапа - строительства ливневой канализации и более 4 км улично-дорожной сети. Богомаз отметил, что в Брянске впервые строятся такие масштабные очистные сооружения. Они обеспечат очистку всей воды, которая будет собираться в микрорайоне и направляться в Десну.

"В новом микрорайоне строится современное жилье - здесь будут проживать более 25 тысяч человек, а значит, необходима соответствующая инфраструктура, чтобы обеспечить комфортные условия для наших граждан. В рамках инвестпроекта начато строительство новой дороги. Уже работает детский сад на 270 мест, в этом году начнем строительство второго детсада на 270 мест и школы на 1 225 мест - торги пройдут в этом году, всего же здесь будет три детских сада и две школы", - добавил глава области.

Механизм инфраструктурных облигаций появился в России в 2021 году. Он позволяет создавать дорожно-транспортную, инженерную, социальную и IT-инфраструктуру в рамках проектов жилищного строительства, в том числе через схемы государственно-частного партнерства и концессий. Также предусмотрено финансирование благоустройства городских и сельских территорий. Средства от размещения облигаций выдаются застройщикам на срок до 15 лет под льготную ставку, которая обеспечивается субсидией из федерального бюджета.

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