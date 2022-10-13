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Резидент технопарка "Слава" вдвое увеличил выпуск высокотемпературных сверхпроводников

Резидент технопарка Слава вдвое увеличил выпуск высокотемпературных сверхпроводников

13 октября 2022, 14:00
Рубрика: Компании
Метки: ВТСП, СВЕРХПРОВОДНИК, С-ИННОВАЦИИ
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: mos.ru

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Продукцию предприятия применяют в самых разных отраслях: традиционной электроэнергетике, авиа- и приборостроении, ИТ-сфере, промышленности и даже в космосе.

Резидент технопарка «Слава» — компания «С-Инновации» — вдвое увеличила выпуск высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП). В этом году предприятие выиграло грант Правительства Москвы на патентование разработок в России и получило патент на гибкий высокотемпературный сверхпроводник и способ его получения.

«В условиях зарубежных ограничений мы активно поддерживаем инновационный сектор экономики столицы. Так, субсидирование патентования изобретений и полезных моделей оказалось одной из наиболее востребованных наших мер поддержки. На сегодняшний день одобрено 172 заявки. Прием заявок продолжится до 1 декабря на платформе i.moscow», — рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Продукцию компании применяют в самых разных отраслях: традиционной электроэнергетике, авиа- и приборостроении, ИТ-сфере, промышленности и даже в космосе. ВТСП-провода используют для силовых кабелей, моторов, генераторов, накопителей энергии, магнитных систем и космических двигателей. Уникальные магнитные свойства сверхпроводников позволяют передавать электричество без сопротивления, что делает оборудованные ими устройства более мощными, малогабаритными и экономичными.

Ранее компания воспользовалась другими мерами поддержки. В 2020 году предприятие получило грант фонда «Московский инновационный кластер» в размере 8,4 миллиона рублей на реализацию комплексного инновационного проекта «Развитие производства высокотемпературных сверхпроводников второго поколения (ВТСП), увеличение рыночной доли на международном рынке». Его задачей было улучшить технологии производства за счет уменьшения размера и веса продукта. Грант позволил компенсировать затраты 2020 года на приобретение оборудования. В ходе реализации проекта компания стала лауреатом премий «Технологический прорыв — 2021» и «Экспортер года (Москва)».

Фото: mos.ru

Источник: mos.ru

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