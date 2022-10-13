RusCable Live - 23 года с вами! Эфир 14.10.2022

Кому исполнилось 23 года? Нам! Команда RusCable.Ru отмечает свой День Рождения! В ОТКРЫТОМ прямом эфире шоу LIVE расскажем о самых ярких проектах и поделимся цифрами и фактами о команде RusCable.Ru. Вместе с вами мы набрали более 1 000 000 просмотров! Спасибо каждому за преданность и давайте в будущем преумножим эту цифру!

Эфир проведем в полном интерактиве: ждем всех желающих по открытой ссылке на ЗУМ-конференцию! Захотите нас поздравить - присоединяйтесь к эфиру! Пообщаемся!

В нашей рубрике “Главные новости недели” разберем инфоповоды от заводов “ЭМ-КАБЕЛЬ”, “Камский кабель”, “Москабельмет”, “ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ” и “Спецкабель”

В рубрике "Инспекция по соц.сетям" заглянем в аккаунты отраслевых компаний, отметим самое интересное, запоминающееся или забавное. А в рубрике “Биржа доверия” (RusCable Trust Level) посмотрим на изменения в рейтинге отраслевых компаний.

Также вас ждет наша специальная рубрика "Саундтрек твоего дня" от АО “Марпосадкабель”.

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