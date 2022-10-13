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13 октября 2022, 15:45
Рубрика: Мероприятия
Метки: ГЛОБАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ, РЭН-2022, НОВАТЭК
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: Ассоциация "Глобальная энергия"
Российская независимая компания "НОВАТЭК" планирует построить на Ямале самые хладоустойчивые ветроустановки в мире, способные выдержать до минус 60 градусов мороза, для энергообеспечения своих СПГ-проектов, сообщил журналистам глава компании Леонид Михельсон на РЭН.
По его словам, планируется что новые ветроустановки будут закрывать порядка 10-15% потребностей «НОВАТЭКа» в энергии на Ямале.
«Мы видим объем генерации, который нужен вообще на этом куске — на «Ямал СПГ», «Обский СПГ», «Арктик СПГ 2», в будущем «Арктик СПГ 1″ в каком-то варианте — и так смотрим, чтобы 10-15% от общей генерации у нас была ветрогенерация», — заметил глава «НОВАТЭКа».
Он отметил, что сейчас уже завершаются ветроизмерения, и после этого будет решаться вопрос о том, насколько дороже будут стоить ветряки, способные работать при температурах до минус 60 градусов, в то время как сегодня в мире самые низкотемпературные станции — на минус 40 градусов — ставили в Монголии.
Источник фото — photo.roscongress.org
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