Вложения в проект создания "сухого порта" в Хабаровске оцениваются в 6 млрд рублей. Об этом сообщил глава Хабаровского края Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале в четверг.

Минтранс РФ, правительство Хабаровского края, РЖД и ООО "Фининвест" подписали соглашение о взаимодействии при реализации проекта транспортно-логистического центра (ТЛЦ) "Хабаровский" во время прошедшего в сентябре во Владивостоке Восточного экономического форума.

"Проект направлен на решение задач, поставленных президентом России, по повышению скорости доставки грузов, снижению логистических издержек экономики и на реализацию экспортного потенциала страны. ТЛЦ "Хабаровский" будет обеспечен железнодорожной, терминальной, складской и таможенной инфраструктурой. Проектная мощность объекта - 300 тыс. ДФЭ в год. Объем инвестиций - около 6 млрд рублей", - написал Дегтярев по итогам совещания с участием Александра Кахидзе, руководителя "Фининвеста" - ключевого инвестора проекта.

Дегтярев добавил, что под порт уже определено место. Он будет размещен в районе железнодорожной станции "Хабаровск-2" в границах территории опережающего развития.

В перспективе проект увяжут с международным транспортным коридором на острове Большой Уссурийский. Весной глава региона сообщал, что грузопассажирский переход на границе с Китаем на острове планируется запустить в 2026 году.

На сайте правительства Хабаровского края уточняется, что проект "сухого порта" будет реализован в два этапа. Первый этап, рассчитанный на 150 тыс. ДФЭ, намечен на 2024 год, полная реализация проекта стоит на 2025 год. Создание опорной сети мультимодальных ТЛЦ ведется по проекту "Формирование сети транспортно-логистических центров" федеральной госпрограммы "Развитие транспортной системы".

Со ссылкой на первого замначальника ДВЖД Андрея Кравчука сообщается, что появление в регионе ТЛЦ позволит высвободить занятые погрузочные площади станций Хабаровск-2 и Красная Речка, которые только с начала этого года дали совокупный прирост объемов погрузки контейнеров более чем на 10%.

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