"Клубничный асфальт" стал фаворитом "Ярмарки технологий"

В рамках Х Международной специализированной выставки «Дорога 2022» впервые прошла «Ярмарка технологий». Участники из разных регионов страны представили свои инновационные решения в области дорожно-транспортной инфраструктуры. В качестве экспертов выступили члены Комитета по инновациям Научно-технического совета Федерального дорожного агентства.

«Ярмарка технологий» ‒ это площадка для обмена идеями, шанс заявить о своих разработках и обняться мнениями с коллегами. Ее цель ‒ поиск, адаптация и поддержка инновационных технических решений в области дорожного хозяйства.

«Это своего рода «открытый микрофон», который позволяет выступить и предложить что-то новое, интересное. В то же время в зале находятся главные инженеры подведомственных Росавтодору казенных учреждений, люди, которые имеют непосредственное отношение к строительству дорог. Такое прямое общение может быть полезно всем», ‒ отметил модератор мероприятия, заместитель начальника Управления научно-технических исследований, информационных технологий и хозяйственного обеспечения Федерального дорожного агентства Георгий Гончаров.

Инновации, представленные на «Ярмарке технологий», касались самых разных этапов производства дорожных работ: от изготовления асфальтовых смесей до механизации отдельных видов деятельности. Не оставили без внимания и инфраструктуру, в частности, озвучивались решения по модернизации линий наружного освещения, их защите от грозовых и коммутационных перенапряжений.

По мнению выступающих, результатом применения предложенных технологий и материалов станет возможность продлить эксплуатационный срок службы дорожных объектов, минимизировать вред экологии, а также существенно снизить затраты. Кроме того, часть инноваций может стать достойной заменой импортных аналогов.

Всего в ходе мероприятия было представлено 15 проектов, из которых присутствующим было предложено выбрать один, наиболее понравившийся. По итогам голосования большинство голосов набрал «дорожный парфюм» ‒ технология, которая нейтрализует запах разогретого битума. Асфальтобетонная смесь ароматизирована добавками, полученными из натурального сырья. В результате вместо обычного запаха горячего асфальта жители соседних со стройкой домов будут чувствовать ароматы цветов или ягод. После охлаждения смеси аромат становится практически незаметным.

В 2022 году дорожники уложили 300 тонн асфальтобетонного покрытия с ароматом клубники на объекте национального проекта «Безопасные качественные дороги» станция Магнитная – поселок имени Морозова в Ленинградской области. Нововведение получило положительные отзывы как от местных жителей, так и от самих дорожников. «Ароматехнология ‒ это для людей и про людей», ‒ подчеркнула представитель компании – разработчика инновации.

В настоящее время разработаны несколько вариантов добавок с различными ароматами (роза, ваниль, малина, абрикос, клубника), пригодных для ароматизации асфальтобетонных смесей.

Также в числе фаворитов «Ярмарки технологий» ‒ армирование асфальтобетонных слоев стальными сетками «ДОРКАРС» по технологии «САДЭМС». По словам докладчика, в результате применения ожидается повышение устойчивости покрытия к образованию трещин, в том числе отраженных, в 5-7 раз.

Большое количество голосов набрало решение в части применения пластиковых телескопических лотков типа Б-6 для сброса воды с проезжей части по откосу насыпи. По всем параметрам они идентичны бетонным, однако изготавливаются из вторичного переработанного сырья (полипропилена) методом литья под давлением. Участник, представивший эту инновацию, заверил, что простота монтажа и низкая стоимость таких лотков позволяет им стать отличной альтернативой бетонным аналогам.

В завершение мероприятия участники выразили пожелание, чтобы проведение «Ярмарки технологий» в рамках крупнейших отраслевых мероприятий стало традицией.

Фото: Феоктистов Дмитрий / ТАСС