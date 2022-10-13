Предоставлять кредитные продукты, разработанные с участием Группы «Россети», планируется с 2023 года, в том числе через онлайн-площадки компании для потребителей. Это повысит доступность услуг, а также удобство оформления необходимых документов.

Об этом сообщил заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети» Алексей Мольский на сессии «Российская электроэнергетика: поиск возможностей» в ходе РЭН-2022.

Соответствующие инициативы прорабатываются совместно с Группой Сбер. В частности, между компаниями действует договор на проведение расчетов с использованием банковских карт и Sber Pay на Портале электросетевых услуг и в Мобильном приложении «Россети – Личный кабинет».

Кроме того, в рамках развития клиентских сервисов изучается возможность внедрения в работу Единого контактного центра технологии по роботизированной обработке телефонных обращений. К настоящему времени она уже прошла апробацию на базе двух дочерних компаний Группы с целью получения информации о намерениях заявителей по технологическому присоединению и плановых отключениях юридических лиц.