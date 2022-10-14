Специалисты Адыгейского филиала «Россети Кубань» в полном объеме выполнили годовой план ремонтов высоковольтных подстанций в Майкопском, Гиагинском, Шовгеновском, Кошехабльском и Красногвардейском районах Адыгеи, а также Белореченском и Апшеронском районах Кубани. Комплекс реализованных технических мероприятий позволит обеспечить надежную работу 59 крупных питающих центров в предстоящий осенне-зимний период.

Энергетики провели ремонт и техническое обслуживание подстанционного оборудования, в том числе силовых трансформаторов. Осуществили замену выработавших свой ресурс выключателей, конденсаторов, секций шин, высокочастотных заградителей, разъединителей и других конструктивных элементов на новые – отечественного производства.

– Реализация ежегодной ремонтной программы близится к завершению. В настоящее время выполнено 85 % от общего объема запланированных работ. Полностью завершен ремонт высоковольтных питающих центров. Эти усилия направлены на обеспечение надежной и стабильной работы электросетевого комплекса предстоящей зимой, – отметил первый заместитель – главный инженер Адыгейских электрических сетей Антон Лупандин.

Адыгейский филиал «Россети Кубань» обеспечивает электроэнергией восемь муниципальных образований Адыгеи и Кубани с общей численностью населения порядка 550 тыс. человек.