В первый день Международного технологического форума «Российская неделя стандартизации», посвященного Всемирному дню стандартов, были подведены итоги Общероссийской общественной премии «Стандартизатор года - 2022».

Конкурс «Стандартизатор года» проводится Всероссийской организацией качества (ВОК) и ФГБУ РСТ при поддержке Минпромторга России и Росстандарта. В 2022 году в Конкурсе участвовал 291 соискатель от 114 промышленных предприятий, научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро, технических комитетов и других организаций России.

Служба стандартизации Алюминиевой Ассоциации приняла участие в Конкурсе и, войдя в тройку лучших, стала дипломантом в номинации «За практический вклад в создание и функционирование службы стандартизации на предприятиях (в организациях)». Также коллектив отмечен почетной грамотой Всероссийской организации качества (ВОК) «За вклад в развитие отечественной стандартизации и качества».

Жюри премии отмечена фундаментальная работа службы стандартизации Алюминиевой Ассоциации по объединению усилий профессионалов алюминиевой отрасли для разработки новых передовых документов по стандартизации и актуализации действующих.