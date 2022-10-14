В Москве начинаются масштабные работы по строительству нового жилого комплекса в районе Солнцево, сообщает RosTender.info.

Для строительства жилого комплекса освободят участок – снесут пятиэтажные дома 1965-1966 годов постройки. Они расположены по улице Главмосстроя под номерами 1, 1к1, и 1к2. Далее предусмотрена инженерная подготовка территории. После разработки проекта и строительства дом введут в эксплуатацию – на комплекс работ будет выделено три года. Согласно техническому заданию, будет предусмотрено благоустройство территории и устройство паркинга.

Казенное предприятие «Управление гражданского строительства» определит подрядную организацию по итогам конкурса в электронной форме. Прием заявок на участие открыт до первого ноября, с победителем заключат контракт на 5,2 млрд рублей за счет средств бюджета города.