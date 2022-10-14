Для работы в рамках создаваемой особой экономической зоны (ОЭЗ) в Новочебоксарске (Чувашия) уже представлены пять проектов, предполагающие инвестиции в размере 13 млрд рублей, также обсуждаются и более крупные инвестпроекты. Об этом рассказал журналистам глава комитета Госдумы по финансовому рынку, депутат от Чувашии Анатолий Аксаков.

Он отметил, что преимуществами создаваемой зоны являются близость к действующим и строящимся федеральным автодорогам, наличие железнодорожного и авиасообщения, речного грузового порта.

"Это важное решение - результат серьезной подготовительной работы команды региона при поддержке федеральных органов исполнительной власти. Появление ОЭЗ в Чувашии даст обеспечение устойчивого экономического развития моногорода Новочебоксарска за счет привлечения инвестиций в объеме 15 млрд рублей. Это позволит на первом этапе создать не менее одной тысячи рабочих мест. Все резиденты согласно условиям участия могут претендовать на льготы по налоговым платежам в объеме 2 млрд рублей, а также получение необходимой для проектов инфраструктуры", - добавил депутат.

Плановые сроки выхода на проектную мощность этих производств в рамках ОЭЗ - 2026 год. При этом резиденты ОЭЗ, в частности, ООО "Звениговский" и ПАО "Химпром", уже провели большую подготовительную работу, а это, по словам Аксакова, дает уверенность говорить, что она начнет приносить пользу республике в обозначенные сроки.

"У Республики Чувашия появился отличный шанс стать точкой притяжения для бизнеса в Приволжском федеральном округе. Кроме того, появление ОЭЗ даст долгосрочный, системный эффект, откроет новые сферы для приложения труда людей, даст им уверенность в будущем. Пять уже представленных проектов предполагают инвестиции в размере почти 13 млрд рублей, но уже обсуждаются более крупные инвестиционные проекты, измеряемые двумя десятками и более млрд рублей. С появлением особой экономической зоны мы можем рассчитывать на серьезные экономические успехи Чувашии" - уверен Аксаков.

Правительственная рабочая группа 14 октября согласовала создание трех новых особых экономических зон (ОЭЗ) в Чувашской Республике, Волгоградской и Кемеровской областях. В ОЭЗ "Новочебоксарск" в Чувашии запланировано строительство мясокомбината, создание предприятий по выпуску древесноволокнистых плит, хлебобулочных, кондитерских изделий. Якорные инвестиционные проекты связаны с созданием производств биоразлагаемого пластика полилактида и гипохлорита кальция на площадке ПАО "Химпром". Резидентами планируется создать более тысячи рабочих мест.