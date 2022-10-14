Фото: СО ЕЭС

13 октября Председатель Правления АО «СО ЕЭС» Федор Опадчий принял участие в сессии «Энергетика как опора для формирования Большого Евразийского партнерства» Международного форума «Российская энергетическая неделя – 2022», в ходе которой рассказал о перспективных проектах в энергосистемах стран Центральной Азии и возможностях дальнейшего развития сотрудничества в электроэнергетической сфере.

В мероприятии приняли участие Министр энергетики Российской Федерации Николай Шульгинов, Генеральный директор, Председатель Правления ПАО «Россети» Андрей Рюмин, заместитель министра нефтяной промышленности Исламской Республики Иран Ахмад Асадзадех, член Коллегии (Министр) по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Пакистан в Российской Федерации Шафкат Али Хан.

В ходе сессии обсуждались вопросы формирования взаимовыгодных и долгосрочных отношений в сфере электроэнергетики, строительства энергетических коридоров, развития научно-технологического обмена для более широкого внедрения низкоуглеродных и безуглеродных источников энергии, а также главные задачи, стоящие перед государствами Евразии в области энергетики.

Глава Системного оператора рассказал о перспективах развития энергосистем стран Центральной Азии. Среди проектов, влияющих на параллельную работу всех стран энергообъединения Федор Опадчий отметил планы строительства АЭС в странах Центральной Азии общей мощностью до 4 800 МВт, ГЭС суммарной установленной мощностью 4 000 МВт в Таджикистане, а также Верхне-Нарынского каскада ГЭС и двух гидроагрегатов на Камбаратинских ГЭС-1 и ГЭС-2 совокупной мощностью 1 860 МВт в Киргизии. Среди крупных проектов также реализация планов по вводу в ближайшее десятилетие объектов солнечной и ветровой генерации общей мощностью до 11 ГВт в Казахстане, Киргизии, Таджикистане и Узбекистане. Глава Системного оператора подчеркнул, что ввод большого объема ВИЭ-генерации потребует принципиально нового подхода к управлению режимами работы энергообъединения – поддержанию перетоков, баланса производства и потребления электроэнергии, размещению резервов с учетом негарантированной выработки объектами ВИЭ. «Между нашими странами безусловно должны развиваться механизмы скоординированного планирования развития сетевой инфраструктуры с учетом изменения структуры генерации», – отметил Федор Опадчий.

Среди наиболее значимых проектов по развитию межсистемных связей – восстановление параллельной работы энергосистем Узбекистана и Таджикистана и завершение строительства ВЛ 500 кВ между подстанциями (ПС) Гузар в Узбекистане и Регар в Таджикистане. Также он отметил проект CASA-1000, предусматривающий строительство ЛЭП между Киргизией и Таджикистаном, линий постоянного тока от Сангтудинской ГЭС-1 через Афганистан до преобразовательной станции в Пешаваре (Пакистан).

Важное значение имеют проекты по выстраиванию систем автоматического регулирования частоты и перетоков активной мощности (АРЧМ) в ОЭС Центральной Азии и проекты создания межгосударственных рынков электроэнергии – общего рынка электроэнергии предусматривающего участие Казахстана и Кыргызстана в общем электроэнергетическом рынке ЕАЭС.

«Помимо скоординированного планирования важно координировать нормативно-технические правила, по которым функционируют совместно работающие энергосистемы. Так, в связи с планами создания общего энергетического рынка должна быть обеспечена гармонизация экономических правил работы субъектов энергетики между странами. Вместе с тем есть большое количество вопросов сугубо технического плана, таких как координация систем противоаварийного управления в Казахстане и России, координация планов развития систем регулирования частоты в Казахстане, России и Центральной Азии в целом», – подчеркнул глава Системного оператора.

Федор Опадчий оценил перспективы реализации проектов в области гидроэнергетики. Он отметил, большой гидропотенциал Таджикистана и Киргизии. Установленная мощность ГЭС составляет в Киргизии 80%, а в Таджикистане 90% от общей установленной мощности электростанций. На ближайшие годы на ГЭС намечены новые крупные вводы генерирующих мощностей. В то же время наблюдается ярко выраженный сезонный характер выработки горных ГЭС Таджикистана и Киргизии, при этом режимы работы ОЭС Центральной Азии характеризуются сезонными обменами электроэнергией. Ситуация с недостаточностью энергоресурсов существенно усугубляется в маловодные годы. «Природные факторы требуют развития трансграничных электропередач и исследования соединений энергосистем, в том числе в целях обеспечения возможности оптимизации водноэнергетических балансов и более полного использования гидроресурсов при условии обеспечения надежности работы энергосистем и электроснабжения потребителей в осенне-зимние периоды, особенно в маловодные годы», – подчеркнул Федор Опадчий.