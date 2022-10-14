КАМАЗ будет развивать электротранспорт в Ростовской области

ПАО «КАМАЗ», правительство Ростовской области и Sitronics Group заключили соглашение о сотрудничестве в области развития городского экологичного электротранспорта и зарядной инфраструктуры. Подписи под документом поставили директор по пассажирскому транспорту ПАО «КАМАЗ» Самат Саттаров, заместитель губернатора – министр транспорта Ростовской области Владимир Окунев и вице-президент по региональному развитию Sitronics Group Карим Кузахметов.

«Запуск электробусов и расширение сети зарядной инфраструктуры – часть федеральной программы комплексного развития городского электрического общественного транспорта, которая реализуется в соответствии с поручением президента РФ. Впервые в новейшей истории России государство комплексно решает проблему обновления городского транспорта в регионах. Ростовская область – в числе десяти первых регионов, где обновят электрический транспорт», – подчеркнул Владимир Окунев.

Ожидается, что в конце октября КАМАЗ и Sitronics Group организуют в Ростове-на-Дону тестовую эксплуатацию электробуса КАМАЗ-6282 и ультрабыстрой зарядной станции от оператора Sitronics Electro (входит в Sitronics Group).

«КАМАЗ уверенно следует курсу на развитие экологичного вида транспорта для регионов страны. Уже пятый год в столице России успешно эксплуатируется инновационный пассажирский транспорт. По маршрутам Москвы курсирует 772 электробуса КАМАЗ-6282. Сегодня КАМАЗ является абсолютным лидером по поставке высокотехнологичных электробусов в России. Успешен не только сам продукт, но и модель сервисного обслуживания на условиях контракта жизненного цикла. Электробусы демонстрируют высокий коэффициент технической готовности – 0,99. Мы рады, что наш высокотехнологичный продукт, созданный по сложнейшему техзаданию заказчика, прошедший испытание временем и крупнейшим мегаполисом России, будет эксплуатироваться и в Ростовской области», – отметил Самат Саттаров.

Для бесперебойного обслуживания пассажиров понадобятся ультрабыстрые зарядные станции, способные оперативно восполнить заряд батареи. С помощью оборудования Sitronics Electro электробус сможет заряжаться на конечных точках маршрута или в парке за 10-20 минут. Водителю достаточно подъехать к станции и подключиться пантографом к зарядному куполу, не выходя из кабины.

«Уверен, опыт Sitronics Group в строительстве крупных электробусных парков Москвы и реализации проектов по созданию зарядной инфраструктуры для личного и общественного транспорта в различных регионах страны поможет Ростовской области добиться поставленных целей», – сказал Карим Кузахметов.

Это не первый совместный проект ПАО «КАМАЗ» и Sitronics Group: в 2022 году компании участвовали в тестировании электробуса и зарядной станции в Сочи и Волгограде.