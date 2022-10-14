Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, создающий правовую основу для функционирования агрегаторов на оптовом рынке электроэнергии и мощности и обеспечения применения агрегации спроса и предложения в электроэнергетике. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Документ подготовлен Минэнерго России во исполнение мероприятий ("дорожной карты") по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров для обеспечения реализации Национальной технологической инициативы по направлению "Энерджинет", плана мероприятий по реализации Энергетической стратегии РФ на период до 2035 года, а также во исполнение указания президента РФ и плана мероприятий ("дорожной карты") по развитию системы контроля энергосбытовой деятельности субъектов оптового рынка электрической энергии и мощности, утвержденного 1 июня 2021 года.

Законопроект направлен на решение проблемы ненадлежащего исполнения обязательств по оплате услуг по передаче электрической энергии гарантирующими поставщиками и энергосбытовыми организациями. Документом дается определение и закрепляется правовой статус агрегаторов управления изменением режима потребления электроэнергии, а также вводится новая разновидность услуг - услуги по управлению изменением режима потребления электрической энергии.

Полномочия правительства

Правительство РФ наделяется компетенцией по установлению порядка организации и проведения отбора исполнителей услуг по управлению изменением режима потребления. Проект федерального закона является следующим этапом развития механизма управления спросом в электроэнергетике и направлен на распространение положительного опыта реализации пилотного проекта по управлению спросом потребителей розничных рынков электроэнергии, запущенного в соответствии с постановлением правительства от 20.03.2019. По информации АО "СО ЕЭС", экономический эффект, полученный всеми покупателями оптового рынка за 2021 год, составил 1,731 млрд рублей, в том числе для потребителей, не участвовавших в управлении спросом, 815 млн рублей, говорится в пояснительной записке.

Проект федерального закона предусматривает установление требований к гарантирующим поставщикам и энергосбытовым организациям на оптовом рынке электроэнергии и мощности по соблюдению установленных правительством РФ показателей финансовой дисциплины, отражающих исполнение обязательств по оплате услуг по передаче электроэнергии, несоответствие которым является основанием для лишения гарантирующего поставщика или энергосбытовой организации статуса субъекта оптового рынка электроэнергии и мощности. Субъекты электроэнергетики будут обязаны предоставлять в организации коммерческой инфраструктуры оптового рынка электроэнергии и мощности информацию, необходимую для контроля за выполнением показателей финансовой дисциплины, отражающих исполнение обязательств по оплате услуг по передаче электроэнергии.

Устанавливается порядок предоставления гарантирующими поставщиками и энергосбытовыми организациями, функционирующими в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах и на территориях, технологически не связанных с Единой энергетической системой России и технологически изолированными территориальными электроэнергетическими системами, информации о расчетах за электроэнергию и услуги по ее передаче.