Это личный вклад каждого из нас
14 октября 2022, 13:30
Рубрика: Компании
Метки: ЛЮДИНОВОКАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность
Источник: АО "Людиновокабель"
Одним из критериев социальной политики компании «Людиновокабель» является поддержка здорового образа жизни и развитие спорта в регионе.
Традиционный для нас вид спорта — лыжи. В этом году «Людиновокабель» финансирует подготовку ДЮСШ «Спорт» к выступлениям на общероссийском уровне. Сейчас лыжная сборная людиновской спортшколы активно готовится к сезону. Пожелаем нашим юным лыжникам новых побед!
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