Одним из критериев социальной политики компании «Людиновокабель» является поддержка здорового образа жизни и развитие спорта в регионе.

Традиционный для нас вид спорта — лыжи. В этом году «Людиновокабель» финансирует подготовку ДЮСШ «Спорт» к выступлениям на общероссийском уровне. Сейчас лыжная сборная людиновской спортшколы активно готовится к сезону. Пожелаем нашим юным лыжникам новых побед!