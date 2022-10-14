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Людиновокабель поддерживает спортивные инициативы в Калужской области

Людиновокабель поддерживает спортивные инициативы в Калужской области

14 октября 2022, 13:30
Рубрика: Компании
Метки: ЛЮДИНОВОКАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: АО "Людиновокабель"

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Одним из критериев социальной политики компании «Людиновокабель» является поддержка здорового образа жизни и развитие спорта в регионе.

Традиционный для нас вид спорта — лыжи. В этом году «Людиновокабель» финансирует подготовку ДЮСШ «Спорт» к выступлениям на общероссийском уровне. Сейчас лыжная сборная людиновской спортшколы активно готовится к сезону. Пожелаем нашим юным лыжникам новых побед!

Источник: АО "Людиновокабель"

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