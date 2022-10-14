Министерство строительства Кузбасса объявило тендер на строительство большой школы на 1000 учащихся в городе Калтан, сообщает RosTender.info.

Участок под строительство выделен по улице Калинина, между двумя уже существующими школами. Учреждение будет рассчитано на 500 учеников средних классов и на 100 старшеклассников. В начальной школе предусмотрено 400 мест. Занятия будут проводиться в одну смену. В здании также предусмотрен бассейн.

Компании, желающие заняться строительством объекта, могут подать заявки на участие в тендере до первого ноября. Начальная цена государственного контракта – 2,4 млрд рублей за счет средств бюджета Кемеровской области. Школа откроется в 2024 году в рамках реализации программы комплексного развития социальной инфраструктуры Калтанского округа на 2018-2030 года.