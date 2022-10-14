Расширение присутствия ведущего российского компаундера на рынке республики прогнозируется по итогам участия компании в БелПромИнноФоруме. Договоренности, достигнутые на этой международной площадке в конце сентября, уже к середине октября трансформировались в серьезные рабочие проекты.

На полях форума представители НПП «ПОЛИПЛАСТИК» провели более 20 встреч с производителями крупной бытовой техники, электротехники, автомобилестроения. Одним из самых эффективных стал контакт с флагманом автомобилестроительной отрасли Беларуси – ОАО «МАЗ». По итогам общения с конструкторами, технологами, представителями отдела закупок холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» составлена дорожная карта по внедрению материалов ведущего российского компаундера для изготовления комплектующих автомобильной и пассажирской техники под брендом МАЗ.

«Мы высоко ценим возможность этого сотрудничества и полностью разделяем принципы ОАО «МАЗ» по созданию конкурентоспособной, постоянно совершенствующейся грузовой, пассажирской техники и автокомпонентов. Уверены, что совместные проекты в области внедрения высокотехнологичных и высокоэффективных полимерных материалов помогут в достижении этих целей», – уверена Екатерина Смирнова, заместитель генерального директора по продажам Торгового Дома «Полипластик», уполномоченного комиссионера НПП «ПОЛИПЛАСТИК».

Разработки ведущего российского компаундера заместят ранее использовавшиеся материалы для изготовления деталей интерьера и экстерьера техники МАЗ. Согласно дорожной карте, поставка опытных партий для изготовления ряда автокомпонентов запланирована уже на ноябрь текущего года. Далее последуют технологические, монтажные и функциональные испытания.

Помимо ОАО «МАЗ» представители НПП «ПОЛИПЛАСТИК» провели ряд встреч с компаниями электротехнической отрасли, обменялись опытом с учеными «Института химии новых материалов» Национальной академии наук Белоруссии. В частности, речь шла о рецептурах биодеградирующих материалов и разработках белорусских коллег в области «тонкой химии» для компаундирования пластмасс.

Напомним, ранее в НПП «ПОЛИПАЛСТИК» уже отмечали высокий потенциал сотрудничества со странами ЕАЭС и главным образом с Республикой Беларусь. Ведущий российский компаундер намерен и в дальнейшем активно расширять и укреплять установившиеся партнерские связи.