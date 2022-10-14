Порядка 132 млрд рублей направят на развитие автомобильных дорог Ростовской области в период с 2023 по 2027 гг. Соответствующий меморандум подписали на международном форуме "Дорога-2022", сообщили в пресс-службе губернатора региона.

"Меморандум утвердил программу развития автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Ростовской области. Программа предусматривает приведение в нормативное состояние в период с 2023 по 2027 годы 2 081 объекта дорожной сети общей протяженностью 3,8 тыс. км. На это из бюджетов всех уровней будет направлено почти 132 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В церемонии подписания меморандума приняли участие губернатор Ростовской области Василий Голубев и руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков.

Отмечается, что Голубев уверен, что выполнение программы послужит дальнейшему повышению качества дорог в регионе. "Люди ждут от вас надежных и безопасных дорог, которые свяжут самые отдаленные уголки Донского края. У нас продолжается создание Ростовского транспортного кольца, которое позволит вывести за пределы Ростовской агломерации весь транзитный транспорт. До конца года начнутся работы по строительству автодороги Западная хорда и моста через водохранилище Ростовское море, призванного обеспечить транспортную доступность микрорайона Платовский. Мы приняли решение объявить период с 2023 по 2025 год в Ростовской области трехлеткой дорог", - привели в сообщении его слова.

Новиков в свою очередь добавил, что Федеральное дорожное агентство со всеми субъектами - участниками национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" составили пятилетние программы. "И с Ростовской областью с первой вышли на подписание меморандума. Все цели являются национальными. Добавилась и новая задача - это доведение 85 процентов дорог, входящих в Опорную сеть автомобильных дорог Российской Федерации, до нормативного состояния. В программах это предусмотрено", - пояснил он.

Международный форум "Дорога-2022" проходит в Казани с 12 по 14 октября.

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