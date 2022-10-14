На станции Находка-Восточная построят дополнительные пути

Угольные разрезы Якутии и Кузбасса будут основными поставщиками экспортных грузов в страны Азиатско-Тихоокеанского региона через перегрузочный комплекс в порту Находка. Проектная документация на строительство железнодорожной инфраструктуры на подходах к морскому терминалу получила положительное заключение Главгосэкспертизы России. Ранее были рассмотрены результаты инженерных изысканий.



Проектируемый участок перегрузочного комплекса находится в Находкинском городском округе Приморского края, в поселке Врангель. Здесь пройдут работы по удлинению приемоотправочных путей третьего районного парка станции «Находка-Восточная». Общая длина путей составит около 7,5 км.

«Дополнительная железнодорожная инфраструктура вблизи порта Находка обеспечит мощность перегрузочного комплекса в объеме 8,6 млн тонн угля в год», – отметил Сергей Рябцев, главный специалист отдела комплексной экспертизы Южного филиала Главгосэкспертизы России.

Проектом также предусмотрена реконструкция нечетной горловины третьего районного парка станции «Находка-Восточная» с устройством второго соединительного пути на перегрузочный комплекс ООО «Восточно-Уральский терминал», а также устройство на новой оси соединительного пути Находка-Восточная – Районный парк № 3. На участке строительства планируется переустройство и перенос существующих сетей связи, электроснабжения, водоотведения.



Застройщик – ООО «Восточно-Уральский терминал».

Генеральный проектировщик – АО «Дальневосточный проектно-изыскательский институт транспортного строительства».



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