Вчера на X Международной специализированной выставке «Дорога 2022» в Казани прошло заседание круглого стола, посвященное развитию скоростных автомагистралей на территории России, созданию условий для развития и оптимизации экономических и туристических маршрутов.

В последнее время на разных площадках идет широкое обсуждение проектов по развитию опорной сети автомобильных дорог. За круглым столом обсуждение этих вопросов прошло в контексте социально-экономического эффекта, который магистрали могут дать для регионов и страны в целом. Речь, с одной стороны, о сокращении логистических, финансовых издержек для бизнеса, а с другой – о повышении уровня комфорта и безопасности для граждан. Важнейшую роль в этом играет создание зон отдыха вдоль сети существующих и строящихся дорог.

Как отметил в своем выступлении начальник Управления земельно-имущественных отношений Федерального дорожного агентства Александр Соколовский, обеспечение условий, в рамках которых могут быть созданы качественные, комплексные зоны придорожного сервиса, – одна из актуальных задач Росавтодора.

«Сейчас вдоль федеральных трасс расположено более 11 тыс. объектов дорожного сервиса. И это помимо площадок для отдыха, которых насчитывается порядка 1200. Соответственно, их плотность достаточно высока. Но если говорить про развитие этого направления, то несколько месяцев назад Правительством РФ был утвержден пятилетний план дорожной деятельности. Сейчас в стадии проектирования находятся чуть менее 500 проектов по строительству, реконструкции и капитального ремонта общей протяженностью более 5 тыс. км. Мы дали поручения коллегам в ФКУ в рамках этих проектов заранее предусматривать при планировке территорий участки вдоль дорог, на которые сможет прийти бизнес и разместить там объекты сервиса. Сейчас запланировано 126 таких площадок. Мы активно приглашаем сетевые компании к размещению на них точек питания, отелей и других объектов комплексной придорожной инфраструктуры», ‒ сообщил Александр Соколовский.

В свою очередь первый заместитель Председателя правления по инвестиционной политике ГК «Автодор» Игорь Коваль рассказал о четырех главных перспективных проектах по развитию скоростной сети автодорог, которые, с одной стороны, предусматривают создание комфортных условий для развития автотуризма, а с другой – позволят улучшить логистику всех видов перевозок. Это Южный кластер, который разгрузит трафик на черноморском побережье, КАД-2, призванный стать новой кольцевой вокруг Санкт-Петербурга, а также Юго-Западная хорда и проект «Меридиан».

«"Меридиан" станет важной составной частью международного транспортного коридора "Европа – Западный Китай". Увеличивающееся транспортное сообщение с Китайской Народной Республикой делает эту трассу перспективной. Вместе с проектом Юго-Западная Хорда, которая соединит Урал с югом России, они будут иметь взаимовыгодное влияние, то есть трафик по сети дорог будет распределяться с учетом этих двух масштабных коридоров», – сообщил он.

Как отметил Председатель правления Китайской национальной химической инженерной строительной корпорации «Севен» (CC7), которая ведет активную работу в том числе в части автодорожного строительства и обеспечения трасс современной и экологичной инфраструктурой, г-н Лун Хайян, в его стране наблюдается рост интереса инвесторов к российским проектам. Также он рассказал о причастности его компании к автодорожным проектам России: «Для поддержки российской национальной стратегии компания CC7 создала совместное с АО «Русская холдинговая компания» предприятие «Меридиан CC7» и надеется принять участие в инвестировании, строительстве и эксплуатации проекта автомагистраль «Меридиан». После завершения строительства магистрали направления Китай – Казахстан – Россия – Европа, уверен, улучшатся логистические связи и скорость перевозок, повысится уровень жизни граждан ближайших к магистрали населенных пунктов», ‒ подчеркнул он.

Присутствовавшие на круглом столе представители бизнеса и крупных логистических компаний отметили, что заинтересованы в том, чтобы создание скоростных трасс велось как можно скорее. Кроме того, сокращение времени в пути дает возможность расширять спектр поставляемой продукции, в том числе за счет увеличения объемов скоропортящихся товаров, которые ранее поставлять было невозможно.

Субъекты РФ, которые затронет создание скоростных коридоров, тоже приветствовали их строительство. Министр транспорта и дорожной хозяйства Республики Башкортостан Александр Булушев поблагодарил Правительство РФ, ГК «Автодор» за решение проложить часть маршрута Казань ‒ Екатеринбург по территории Республики, поскольку это повысит туристическую привлекательность Башкортостана, где есть уникальные природные, исторические, культурные памятники, в том числе входящие в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Он также высказал пожелание учесть необходимость соединить существующие в республике научно-экономические кластеры с будущей скоростной дорогой. В свою очередь председатель Государственного комитета Республики Татарстан по туризму Сергей Иванов спрогнозировал, что завершение строительства трассы М-12 и продолжение маршрута до Екатеринбурга позволит повысить туристический трафик на 11-12 % и создать по данному направлению туристический бренд, включающий в себя историческое, культурно-познавательное, гастрономическое направления и маршрут паломничества.

Фото: Дергунов Артем / ТАСС