Там, где фонит формальдегид
14 октября 2022, 12:00
Рубрика: Встречи
Метки: МИНЭНЕРГО, АСЕАН, РЭН-2022
Отрасль: Электроэнергетика Нефтегазовая промышленность
Источник: Министерство энергетики России
Сергей Мочальников провёл рабочую встречу с исполнительным директором Центра по энергетике АСЕАН господином Утамой «на полях» Российской энергетической недели (РЭН-2022).
«В рамках диалога Россия-АСЕАН с нашими партнёрами мы выработали план работ по энергетическому сотрудничеству на 2022-2025 годы, который утвердим уже до конца года. Реализация мероприятий направлена на сбалансированный подход к развитию взаимодействия с учётом особенностей и приоритетов в энергетическом развитии наших стран», – рассказал замминистра.
В ходе встречи стороны также обсудили сотрудничество по двум новым проектам.
«Один из проектов направлен на расширение использования природного газа в различных секторах экономики, включая транспортный, промышленность и домохозяйства. Вторая инициатив связана с необходимостью единообразия статистических данных в энергетике наших стран», – пояснил замминистра.
Сергей Мочальников также отметил, что актуальным остаётся взаимодействие по вопросам создания рынка углеродных единиц и обеспечения соответствующей торговли квотами.
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