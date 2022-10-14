Сергей Мочальников провёл рабочую встречу с исполнительным директором Центра по энергетике АСЕАН господином Утамой «на полях» Российской энергетической недели (РЭН-2022).

«В рамках диалога Россия-АСЕАН с нашими партнёрами мы выработали план работ по энергетическому сотрудничеству на 2022-2025 годы, который утвердим уже до конца года. Реализация мероприятий направлена на сбалансированный подход к развитию взаимодействия с учётом особенностей и приоритетов в энергетическом развитии наших стран», – рассказал замминистра.

В ходе встречи стороны также обсудили сотрудничество по двум новым проектам.

«Один из проектов направлен на расширение использования природного газа в различных секторах экономики, включая транспортный, промышленность и домохозяйства. Вторая инициатив связана с необходимостью единообразия статистических данных в энергетике наших стран», – пояснил замминистра.

Сергей Мочальников также отметил, что актуальным остаётся взаимодействие по вопросам создания рынка углеродных единиц и обеспечения соответствующей торговли квотами.