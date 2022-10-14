Ключевые направления и перспективы цифровизации транспортной отрасли обсудили на общероссийской конференции «Цифра в дорожно-транспортном комплексе» на X Международной специализированной выставке-форуме «Дорога 2022».

В мероприятии приняли участие заместитель министра транспорта РФ Дмитрий Баканов, заместитель главы Росавтодора, руководитель цифровой трансформации Олег Ступников, директор ФКУ «Росдормониторинг» Евгений Смирнов, заместитель директора ФАУ «РОСДОРНИИ» Артур Романенко, президент Ассоциации «Цифровая Эра Транспорта» Антон Журавлев, а также эксперты дорожного хозяйства, представители органов исполнительной власти, науки и бизнеса, а также эксперты дорожного хозяйства.

«Спустя три года выставка "Дорога" вновь собирает ключевых отраслевых специалистов – всех тех, кому развитие транспортного комплекса небезразлично. Это позволяет на высоком уровне обсудить максимальный спектр вопросов, в которых цифровая трансформация транспортной отрасли играет одну из важнейших ролей. Сегодня мы поговорим о многих направлениях дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры, где применяются и доказывают свою эффективность цифровые инструменты», – отметил в приветственной речи Дмитрий Баканов.

В свою очередь Олег Ступников подчеркнул, что использование и развитие современных цифровых технологий позволит реализовать всесторонние изменения в организационных и управленческих процессах, целью которых является формирование целевого состояния услуг и сервисов, обеспечение безопасности информационных систем и элементов ИТ-инфраструктуры Росавтодора, достижение технологической независимости.

«Цифровая трансформация отрасли, безусловно, направлена на управление и планирование всех транспортных маршрутов, контроль, обеспечение безопасности дорожного движения. Все эти изменения нацелены на гражданина, на то, чтобы жизнь каждого из нас стала проще и удобнее», – подчеркнул он.

Так, одно из ключевых направлений, находящихся в активной проработке, – оптимизация предоставления государственных услуг, призванная повысить качество и оперативность. Услуга по выдаче специальных разрешений полностью перешла в электронный вид, что позволило сократить сроки ее предоставления и сделать процесс более прозрачным, исключив посредническую составляющую.

За девять месяцев текущего года в системе выдачи специальных разрешений зарегистрировано более 407 тыс. заявлений, на 23 % больше показателей прошлого года. Массовая социально значимая государственная услуга завершена выдачей специального разрешения по 85 % заявлений. Максимальное количество заявлений, которое выдавали за один рабочий день, достигало 4 тыс., среднее время выдачи составляет восемь рабочих дней.

«Увеличение зарегистрированных заявлений и количество выдаваемых разрешений свидетельствует о том, что проводимая цифровизация позволила сделать данную государственную услугу на всех этапах прозрачной, комфортной, что обеспечило "обеление" рынка перевозок», – пояснил директор ФКУ «Росдормониторинг» Евгений Смирнов.

Следующим этапом планируется выполнить интеграцию системы выдачи специальных разрешений с геоинформационным модулем системы контроля дорожных фондов. СКДФ спроектирована таким образом, чтобы различные группы пользователей могли получать необходимые сведения об автомобильных дорогах страны, их состоянии, программе ремонтных работ и другую информацию. Эксперты отметили успешность использования системы и рост количества пользователей.

«Мы создали базу, сделали основу, и с ее помощью уже сможем развиваться дальше, надстраивать новые модули, добавлять в более упрощенном режиме и не вводить дополнительную систему», – рассказал заместитель директора ФАУ «РОСДОРНИИ» Артур Романенко.

Еще одно направление цифровизации – внедрение и развитие интеллектуальных транспортных систем. На автомобильных дорогах в онлайн-режиме ведут мониторинг погодных условий, состояние дорожного полотна, контролируют транспортные потоки и интенсивность, принимают оперативные меры по обработке дорожного покрытия и информированию водителей.

Интеллектуальные транспортные системы в самом широком применении используются в городских агломерациях. Росавтодор курирует работы по их внедрению в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». На качество жизни граждан, уверен президент Ассоциации «Цифровая Эра Транспорта» Антон Журавлев, позитивно влияют такие меры, как адаптивное управление перекрестками, мониторинг общественного транспорта, умные остановки. В этом направлении, по словам собравшихся, предстоит еще много работы и в части совершенствования нормативной базы, и в поиске отечественных решений.

Тема технического суверенитета и защищенности информационного пространства также оказалась в фокусе, участники конференции обсудили взгляд на интеллектуальные транспортные системы представителей производственного сегмента. Руководители крупных предприятий отрасли поделились опытом применения беспилотных летательных аппаратов при геодезических измерениях, работах по проектированию, а также представили цифровую платформу управления производственным процессом собственной разработки.