Специалисты филиала ПАО «Россети Волга» – «Саратовские РС» обеспечили электроэнергией систему управления освещением автобусных остановок и наземных пешеходных переходов. Оборудование установлено на федеральной автодороге Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград у села Терса Вольского района.

Основной источник электроснабжения системы управления освещением – подстанция 35/6 кВ «Терса». Для присоединения ее к существующей электросетевой инфраструктуре энергетики построили ВЛ-0,23 кВ. Для учета потребленной электроэнергии установлен счетчик с дистанционной передачей данных.

«Саратовские РС» регулярно присоединяют к электрическим сетям системы освещения автомобильных дорог, автобусных остановок и пешеходных переходов, содействуя развитию автотранспортной инфраструктуры региона и повышению безопасности дорожного движения.

Подать заявку на присоединение к электросетям можно через Портал электросетевых услуг группы «Россети» или с помощью мобильного приложения «Россети – личный кабинет». Консультацию по всем интересующим вопросам можно получить по телефону единого контакт-центра «Россети» 8-800-220-0-220.