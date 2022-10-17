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Чистая комната, наклонная линия и испытательная лаборатория на заводе "Кирскабель". Финальная глава "500 кВ Русской независимости" в проекте "Ункомтех 360".

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Опубликована 5 глава проекта "Ункомтех 360", которая завершает историю "кабеля русской независимости" на заводе "Кирскабель". 

Из продолжения репортажа вы узнаете, зачем на заводе нужна "чистая комната", увидите, как устроена наклонная экструзионная линия, побываете в высоковольтной испытательной лаборатории и выясните, с какой скоростью производится кабель на 500 кВ. Все объяснено доступным языком и показано с непривычных ракурсов в проекте "Ункомтех 360"!

Отрывок из репортажа:

Участок, где расположена линия высокого напряжения, отделен еще одним дополнительным шлюзом. Это самое ответственное помещение на заводе, к которому предъявляются особые требования по чистоте. Мы смогли войти сюда только по одной причине: линия не была запущена, кабель на ней не производился. Если бы здесь шло производство, то зайти сюда в уличной одежде, обуви, с камерами и в таком составе было бы непростительным нарушением стандартов производства. Даже мельчайшие частички пыли и прочие включения могут повлиять на свойства изоляции. Небольшая пылинка, ворсинка, пузырек воздуха и другие посторонние включения в изоляцию кабеля могут обойтись заводу "Кирскабель" в десятки, если не сотни миллионов рублей убытков. Производство высоковольтного кабеля – это сверхответственная задача с высоким уровнем риска. В данном сегменте рынка не существует понятий "фальсификат" и "контрафакт". Это игра по-крупному с очень высокими ставками.

Читайте полный материал "500 кВ русской независимости. Технологии освобождения без права на ошибку"

Все материалы проекта "УНКОМТЕХ 360"

* В материале используются панорамные фотографии, которые можно вращать мышкой или мобильным устройством

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