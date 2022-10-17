ГУП РК "Крымэнерго" ведет работы на "Восточной"

Специалисты ГУП РК «Крымэнерго» совместно с подрядной организацией приступили ко второму этапу реконструкции подстанции 110 кВ Восточная. Мощности энергообъекта возрастут до 80 МВА.

Реконструкция подстанции (ПС) проводится в рамках реализации инвестиционной программы ГУП РК «Крымэнерго» и отвечает актуальным задачам социально-экономического развития региона. ПС Восточная является системообразующим элементом электрических сетей энергопредприятия и источником электроснабжения значительной части г. Симферополя. Помимо жилых микрорайонов, к ее потребителям относятся ряд социально значимых объектов, в том числе: Республиканская детская клиническая больница, Симферопольская центральная районная клиническая больница, коммунальные объекты, школы, детские сады и др.

В рамках первого этапа реконструкции осуществлена замена двух силовых трансформаторов мощностью 25 МВА на новые – мощностью 40 МВА, выполнено строительство открытого распределительного устройства (ОРУ) 110 кВ, установлены элегазовые выключатели.

В начале октября в ходе второго этапа реализации проекта специалисты завершили строительство нового ОРУ 35 кВ на территории подстанции. В настоящее время ведутся подготовительные мероприятия по установке современного закрытого распределительного устройства 10 кВ. Полное завершение модернизации ПС запланировано на конец первого квартала 2023 года.

Техническое перевооружение ПС Восточная увеличит мощность энергообъекта до 80 МВА, что обеспечит возможность технологического присоединения новых объектов, значительно повысит качество и надежность энергоснабжения 42 тыс. потребителей в г. Симферополе.