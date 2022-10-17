Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин провел рабочую встречу с Главой Республики Дагестан Сергеем Меликовым. В ходе встречи рассмотрели перспективы развития строительной отрасли и жилищно-коммунального комплекса региона.

Для улучшения условий жизни граждан и повышения доступа к качественной воде из центральной системы водоснабжения в Республике Дагестан в 2022 году ведутся работ по строительству и реконструкции объектов в рамках федерального проекта «Чистая вода».

«На данный момент завершена реконструкция систем водоснабжения г. Кизляра, в ближайшее время будут введены в эксплуатацию очистные сооружение в с. Хунзах, еще по пяти объектам ведутся строительно-монтажные работы. Важно в этом направлении сохранить набранные темпы, чтобы больше наших граждан имели доступ к качественных жилищно-коммунальным услугам», - подчеркнул глава Минстроя России Ирек Файзуллин.

Для повышения комфорта жизни граждан и доступа к важных инфраструктурным объектам в регионе планируется построить магистральный водовод Чиркей-Махачкала-Каспийск, а также инженерной инфраструктуры в рамках комплексного инвестиционного развития Карабудахкентского района. Оба объекта реализуются с привлечением средств инфраструктурных бюджетных кредитов, ходящего в инфраструктурное меню – комплекс мер для строительства и реконструкции объектов социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры.

«Сейчас мы формируем новую программу, которая предполагает модернизацию до 2027 года 164 объектов коммунальной инфраструктуры: водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. За этими цифрами – улучшение условий жизни тысяч дагестанцев. Другой важный проект, который мы начали реализовывать благодаря инфраструктурному кредиту, – строительство магистрального водовода, который обеспечит водой крупные города и районы нашей республики. Работы уже идут, от графика не отстаём. Спасибо Вам за то, что помогаете делать жизнь дагестанцев более комфортной», - отметил Глава Республики Дагестан Сергей Меликов в ходе встречи.

В Республике Дагестан проведена большая работа по переселению граждан из аварийного жилья. Переселено 230 человек из 2, 75 тыс. аварийного жилищного фонда, что составило 153 и 104 процентов от плана соответственно. Так, работа по расселению непригодных для жизни квадратных метров в регионе завершена.