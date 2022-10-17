Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства объявил конкурс на продолжение работ по созданию ЖК «Дружная семья» в Ярославле, сообщает RosTender.info.

Недостроенный жилой комплекс расположен по улице Жуковского, дом 29б во Фрунзенском районе. Девятнадцатиэтажный дом с подвалом рассчитан на 247 квартир.

Компании, желающие заняться строительно-монтажными работами, могут подать свои заявки на участие до второго ноября. Участниками могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. С победителем заключат контракт на 708 млн рублей.

Строительство жилого комплекса «Дружная семья» началось в 2014 году, его планировали сдать в 2018 году. В отношении застройщика «Мегастрой» ввели процедуру банкротства.