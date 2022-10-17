Речь идет о первом пусковом комплексе 2-го этапа трассы М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань протяженностью 26,1 км, который станет частью платного дублера Южного обхода города Владимир. Церемония открытия по телемосту состоялась на X Международной специализированной выставке «Дорога 2022».

В мероприятии приняли участие помощник Президента РФ Игорь Левитин, заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, заместитель министра транспорта РФ Валентин Иванов, руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков, председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Открывая движение, Марат Хуснуллин отметил:

«Меньше двух лет назад было дано поручение Президентом построить эту дорогу. Никогда еще в нашей стране за такие короткие сроки дороги такого масштаба не строились. И вот сегодня строители на год раньше срока этот участок подготовили и готовы к запуску».

Общая протяженность 2-го этапа строящейся трассы составляет 37,1 км – от пересечения с региональной дорогой «Волга» – Столбищи в Собинском районе до пересечения с федеральной автодорогой Р-132 «Золотое кольцо» (Владимир – Гусь-Хрустальный – Тума) в Судогодском районе. Кроме самой дороги возводятся 15 искусственных сооружений: мосты через реки Ворша, Колокша и Клязьма, а также путепроводы через трассу М-7 «Волга» и железные дороги. Полностью открыть движение по этому участку планируется к концу года.

На трассе будет установлена безбарьерная система взимания платы «Свободный поток». Преимущество этой системы в том, что не нужно останавливаться или снижать скорость. Скоростной режим пока установлен в 110 км/ч.

Успешную работу над проектом отметил и помощник Президента Российской Федерации Игорь Левитин:

«Эта дорога поможет разгрузить железнодорожный транспорт, который работает сегодня на пределе в этом направлении и хочу пожелать успехов в этой трудной, но очень важной для России работе».

Председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко поблагодарил Правительство Российской Федерации и губернаторов за их личное участие в реализации проекта.

Автомобильная дорога М-12 сократит путь из Москвы до Казани с 12 до 6,5 часов. Трасса пройдет по пяти регионам: Московской, Владимирской и Нижегородской областям, Чувашии и Татарстану. Общая протяженность дороги составляет более 800 км, из которых 219,4 км – по Владимирской области. Движение по всем 811 км трассы М-12 запустят в конце 2023 года.

Фото: Александр Щербак ТАСС / rosavtodor.gov.ru