Международный форум «Российская энергетическая неделя» прошел с 12 по 14 октября в ЦВЗ «Манеж» (г. Москва). РЭН – это крупнейшая площадка для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса с целью нахождения необходимых решений по ключевым вопросам отрасли. Девиз РЭН в этом году – «Глобальная энергетика в многополярном мире». Организаторами Форума являются Фонд Росконгресс, Министерство энергетики Российской Федерации при поддержке Правительства Москвы.

В рамках деловой программы юбилейного Форума и Молодежного дня РЭН состоялось свыше 70 мероприятий с участием более 270 спикеров. В РЭН-2022 приняли участие свыше 3000 участников и представителей СМИ из России и 83 иностранных государств и территорий.

Впервые в Международном форуме «Российская энергетическая неделя» приняли участие представители таких стран и территорий, как Йемен, Каймановы острова, Никарагуа, Руанда, Чад.

Деловая программа

Ключевым событием в цикле деловых мероприятий Форума стало пленарное заседание «Новые вызовы – новые возможности. Что ждет мировой нефтегазовый рынок?». С вступительным словом к участникам обратился Президент Российской Федерации Владимир Путин.

«Современная глобальная энергетика столкнулась с небывалыми вызовами и проблемами. В эту ситуацию на протяжении многих лет мировое сообщество загоняли недальновидные, ошибочные действия целого ряда западных стран. Несмотря на санкционное давление и диверсии на инфраструктуре, мы не намерены уступать свои позиции. Продолжим обеспечивать стабильную энергетическую безопасность, развивать связи с теми странами, которые в этом заинтересованы. Набирает ход программа социальной газификации. Вместе с тем для многих граждан стоимость газового оборудования и работ внутри участка – это серьёзное бремя, большая нагрузка на семейный бюджет. Я прошу региональные власти обеспечить предоставление субсидий нуждающимся гражданам на покупку газового оборудования и проведение соответствующих работ внутри участков. Размер такой субсидии должен составить не менее ста тысяч рублей на одно подключение», – подчеркнул в своем выступлении Владимир Путин.

Также на пленарном заседании выступили заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак, министр энергетики Республики Казахстан Болат Акчулаков, министр энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Фатих Донмез, министр энергетики Республики Азербайджан Парвиз Шахбазов, председатель правления, заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

В ходе дискуссии были затронуты такие важные вопросы, как влияние геополитики на мировой рынок нефти и газа, перспективы развития глобального нефтегазового сектора в ближайшее десятилетие, в том числе, в сфере сжиженного природного газа, влияние ОПЕК, ФСЭГ и БРИКС на перспективы развития мировой энергетики. Кроме этого, эксперты поговорили о том, как Россия будет адаптироваться к новым условиям и какой будет доля страны в мировом экспорте углеводородов в будущем.

«Целенаправленная политика на протяжении многих лет – отказаться в целом от российского газа. В результате мы видим, что на многих направлениях сегодня возникает дефицит энергетических ресурсов. Речь идет в первую очередь о европейском рынке. Происходит переориентация больших энергетических потоков с одних регионов на другие, что, в свою очередь, увеличивает издержки. Это проблема требует налаживания новых логистических цепочек, трансформации энергетических потоков. Что касается России, сегодня наша энергетика стабильна. Ведем работу по переориентации своих ресурсов на восток. И рассчитываем, что страна останется одним из основных энергетических партнеров в мире, – подчеркнул заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак.

На сессии «Тренды мировой энергетики: сегодня и завтра» обсуждались такие важные вопросы, как отстаивание собственного суверенитета при принятии решений в сфере устойчивой энергетики в условиях беспрецедентного внешнего давления с рассмотрением международного опыта по защите национальных интересов в части обеспечения доступным углеводородным топливом, а также меры, предпринимаемые российскими игроками рынка для соблюдения своих интересов и достижения целей устойчивого развития в сложных геополитических реалиях. Участие в обсуждении приняли заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, председатель правления, генеральный директор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков, председатель правления, член совета директоров ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов и другие спикеры.

Большое внимание на Форуме было уделено экологической и социальной повестке. Были подняты вопросы социальной политики компаний, а именно инвестирование в персонал. Озвучены условия международного сотрудничества для развития низкоуглеродной водородной отрасли, а также новые возможности, открывающиеся перед отраслью в связи с новыми вызовами, пути энергетического перехода в борьбе с изменением климата и многие другие важные темы.

Не менее актуальными для отрасли являются вопросы технологического суверенитета и цифровой трансформации, создание технологии энергоперехода, кооперация науки, бизнеса и государства – это лишь немногие из тем, которые обсуждались экспертным сообществом на Форуме. В частности, состоялось совещание по импортозамещению в отраслях ТЭК с участием заместителя Председателя Правительства Александра Новака и заместителя Председателя Правительства, Министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

«Мир сегодня переживает международный энергетический кризис. Поэтому сейчас так необходим диалог и сотрудничество государств, объединение в союзы по принципу партнерства. В пятый раз Российская энергетическая неделя собрала на своей площадке представителей отрасли, органов власти, бизнес-сообщества, экспертов и журналистов. Участники обсудили мировые рынки, поговорили о новых решениях для топливно-энергетического комплекса. Состоялось большое количество международных встреч», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета РЭН Антон Кобяков.

По уже устоявшейся традиции на полях Российской энергетической недели прошла церемония награждения лауреатов международной премии «Глобальная энергия». Лауреатами этого года стали Виктор Орлов (Россия) в номинации «Традиционная энергетика»: за фундаментальные исследования по разработке инновационных энергетических технологий на основе быстрых реакторов с теплоносителем из тяжелых сплавов и замкнутым топливным циклом; Меркури Канадзидис (США) в номинации «Нетрадиционная энергетика»: за крупные достижения в области преобразования солнечной энергии с применением новых галогенидов перовскита; Каушик Раджашекара (США) в номинации «Новые способы применения энергии»: за выдающийся вклад в электрификацию транспорта и технологии повышения энергоэффективности при снижении выбросов при производстве электроэнергии.

Имена победителей были определены независимым международным комитетом по присуждению премии, в состав которого входят ученые из 11 стран: Венгрии, Индии, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Сингапура, ЮАР, Южной Кореи, Швейцарии и Японии. Комитет возглавляет нобелевский лауреат Рае Квон Чунг.

Соглашения

30 соглашений и меморандумов подписали российские и зарубежные компании, государственные организации в рамках Российской энергетической недели.

Российское энергетическое агентство Минэнерго России подписало ряд важных документов, в том числе меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с Ассоциацией экономического сотрудничества со странами Африки и письмо о сотрудничестве с Центром по энергетике АСЕАН, предполагающее расширение взаимодействия России и АСЕАН в сфере энергетики. Конкретные направления совместной работы с Центром энергетики будут включать деятельность по сбору и анализу энергетической статистики, аспекты использования природного газа и развития углеродного рынка.

ПАО «Россети» заключило соглашение о стратегическом сотрудничестве с ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана», а также с Агентством стратегических инициатив (АСИ). Соглашение с АСИ направлено на актуализацию методологии Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России и, в частности, на повышение качества анализа эффективности процедур подключения к объектам инфраструктуры.

Компания «РусГидро» подписали ряд соглашений о сотрудничестве с российскими компаниями, среди которых МГИМО, РЖД и Positive Technologies. Сотрудничество предполагается в области реализации образовательных программ, в сфере обеспечения безопасной эксплуатации объектов инфраструктуры РЖД, включая гидротехнические, искусственные, энергетические объекты, а также в области кибербезопасности информационных систем.

Помимо этого, на полях РЭН-2022 ООО «Объединенная нефтегазохимическая компания» и Xuanyuan Industrial Development Co. Ltd (КНР) подписали Соглашение о стратегическом партнерстве по развитию торговых и производственных отношений между компаниями Китайской Народной Республики и Российской Федерации. Среди приоритетных направлений – развитие сотрудничества в области совместных проектов по поставкам энергоресурсов и грузов, в том числе, биодизельного топлива, угля, насыпных, опасных и неопасных грузов, сжиженных углеводородных газов (СПГ). Для этих целей стороны договорились о совместной реализации проекта нового железнодорожного транспортно-логистического центра (ТЛЦ), расположенного вблизи железнодорожного моста через реку Амур, на двух земельных участках в Еврейской автономной области, возле пограничного перехода Нижнеленинское – Тунзян.

Участники

Форум посетили 15 иностранных министров из Азербайджана, Алжира, Венгрии, Венесуэлы, Вьетнама, Казахстана, Мали, Мьянмы, ОАЭ, Сирии, Турции, Шри-Ланки. Министр энергетики Республики Беларусь принял участие в Форуме в формате ВКС.

На площадке присутствовали главы 42 дипломатических корпусов.

Среди глав международных организаций и объединений в работе РЭН - 2022 приняли участие: исполнительный председатель African Energy Chamber ЭнДжей Аюк; исполнительный директор Центра энергетики АСЕАН Нуки Агуя Утама; исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций Ольга Алгаерова; председатель исполнительного комитета Электроэнергетического совета СНГ Тарас Купчиков; ответственный секретарь Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности Сергей Поспелов; государственный секретарь Постоянного комитета Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

Среди российских официальных лиц площадку мероприятия посетили: заместитель Председателя Правительства Александр Новак; заместитель Председателя Правительства, Министр промышленности и торговли Денис Мантуров, а также Министр энергетики Николай Шульгинов. Кроме этого, на Форуме работали главы 9 субъектов Российской Федерации и 6 руководителей федеральных служб и агентств.

Среди знаковых представителей российского бизнеса – председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер; председатель правления, генеральный директор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков; генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев; председатель правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон; генеральный директор АО «Зарубежнефть» Сергей Кудряшов.

В числе представителей крупного иностранного бизнеса – сооснователь Essar Global Fund Limited Равикант Руйя; генеральный директор Basra Oil Company Халид Хамза Аббас; генеральный директор Vietnam Power Group Динь Нян Чан; генеральный директор Syrian Gas Company Амин Альдагри; генеральный директор Syrian Petroleum Company Ферас Кадур.

В Форуме приняли участие более 700 представителей российского и иностранного бизнеса из более чем 200 компаний.

Молодежный день

14 октября Российскую энергетическую неделю завершил Молодежный день. На площадке присутствовали более 1000 участников, среди которых студенты из российских вузов, молодые специалисты, ректоры и преподаватели вузов, эксперты и руководители отраслевых компаний. Программа Молодежного дня РЭН включала около 40 мероприятий, посвященных популяризации ТЭК и инженерно-технического образования.

Центральным событием стала панельная дискуссия с участием заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Александра Новака, представителей руководителей ТЭК и ведущих компаний, а также молодых лидеров отрасли. Гости обсудили с молодежью перспективы развития энергетики, цифровизацию в промышленности, инициативы молодых специалистов и студентов и другие темы. В ходе сессии были вручены награды победителям федеральных отраслевых конкурсов.

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