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"Россети Кубань" повысит надежность работы ключевой подстанции в Тбилисском районе Краснодарского края

Россети Кубань повысит надежность работы ключевой подстанции в Тбилисском районе Краснодарского края

17 октября 2022, 14:30
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ КУБАНЬ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Кубань

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Специалисты Усть-Лабинского филиала «Россети Кубань» проводят комплексный ремонт подстанции 35 кВ «Кавказ». Технические мероприятия выполняются в рамках ремонтной программы и позволят повысить качество электроснабжения жителей станицы Тбилисской в сезон пиковых нагрузок на энергосистему.

Высоковольтная подстанция «Кавказ» является ключевым источником электроэнергии для целого ряда социальных объектов, динамично развивающихся предприятий агропромышленного комплекса, а также населения станицы Тбилисской.

– Чтобы минимизировать неудобства для жителей Тбилисского района, связанные с необходимостью временных ограничений энергоснабжения, все ремонтные работы будут выполнятся с применением резервных схем подачи электроэнергии, – отметил директор Усть-Лабинских электрических сетей Вадим Макушин.

Он также отметил, что план и графики ремонтных работ были составлены на основе ежегодного анализа технического состояния энергообъектов. Это позволит минимизировать риск возникновения нештатных ситуаций и повысить надежность работы электросетевого оборудования в осенне-зимний период.

На подстанции 35 кВ «Кавказ» энергетики отремонтируют основное и вспомогательное электрооборудование. После диагностики энергообъекта специалисты выполнят ремонт двух силовых трансформаторов мощностью 8,8 МВА, масляных выключателей, разъединителей, а также других узловых энергообъектов.

Источник: Россети Кубань

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