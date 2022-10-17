Специалисты Усть-Лабинского филиала «Россети Кубань» проводят комплексный ремонт подстанции 35 кВ «Кавказ». Технические мероприятия выполняются в рамках ремонтной программы и позволят повысить качество электроснабжения жителей станицы Тбилисской в сезон пиковых нагрузок на энергосистему.

Высоковольтная подстанция «Кавказ» является ключевым источником электроэнергии для целого ряда социальных объектов, динамично развивающихся предприятий агропромышленного комплекса, а также населения станицы Тбилисской.

– Чтобы минимизировать неудобства для жителей Тбилисского района, связанные с необходимостью временных ограничений энергоснабжения, все ремонтные работы будут выполнятся с применением резервных схем подачи электроэнергии, – отметил директор Усть-Лабинских электрических сетей Вадим Макушин.

Он также отметил, что план и графики ремонтных работ были составлены на основе ежегодного анализа технического состояния энергообъектов. Это позволит минимизировать риск возникновения нештатных ситуаций и повысить надежность работы электросетевого оборудования в осенне-зимний период.

На подстанции 35 кВ «Кавказ» энергетики отремонтируют основное и вспомогательное электрооборудование. После диагностики энергообъекта специалисты выполнят ремонт двух силовых трансформаторов мощностью 8,8 МВА, масляных выключателей, разъединителей, а также других узловых энергообъектов.