ООО "Т-Транс" (Ростов-на-Дону) выполнит работы в рамках первого этапа строительства автомобильной дороги "Западная хорда", сообщает министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

"Конкурсные процедуры завершены. Подписать договор между подрядной организацией и заказчиком - региональным Минтрансом - планируется 25 октября. В текущем году дорожники приступят к подготовительным работам на объекте", - говорится в пресс-релизе.

Согласно информации, размещенной на портале госзакупок, "Т-Транс" стал единственным участником аукциона министерства транспорта Ростовской области. Аукционная комиссия признала торги несостоявшимися и приняла решение о заключении контракта с единственным участником по начальной цене - 1,343 млрд рублей.

В соответствии с конкурсной документацией, работы должны быть выполнены до 31 декабря 2023 года.

Как сообщалось, "Т-Транс" стал единственным участником тендера на строительство Западной хорды, объявленного в конце августа 2022 года, однако определение поставщика было отменено из-за жалобы ООО "Дагспецстройсервис" в Федеральную антимонопольную службу. Повторный тендер был объявлен в начале октября.

В июле текущего года министерство региональной политики и массовой коммуникации Ростовской области сообщило о завершении проектирования Западной хорды и получении положительного заключения госэкспертизы. Предполагается, что по технико-экономическим показателям дорога будет I категории с 4-6 полосами движения. Ее протяженность составит 5,2 км (от трассы А-280 до ул. Пескова).

Первый этап проекта предусматривает строительство транспортной развязки на 9 км федеральной магистрали А-280 "Ростов-на-Дону - Таганрог - граница с Украиной" с устройством путепровода для левоповоротного съезда по направлению Ростов - Таганрог и двух правоповоротных съездов.

Кроме того, первый этап строительства включает в себя возведение путепроводов при пересечении с железной дорогой и ул. Доватора, а также организацию системы съездов - они обеспечат транспортные связи жилых территорий и промпредприятий, расположенных в районе 7-го проезда ул. Доватора (СНТ "Изумруд" и АО "Меринос").

Реализация первого этапа строительства поможет перераспределить транспортные потоки с ул. Малиновского и разгрузить кольцевое пересечение при въезде в Ростов-на-Дону в районе ул. Таганрогской. Дорога обеспечит транспортную связь западной части города с северным обходом Ростова-на-Дону и трассой М-4 "Дон", а также позволит значительно повысить транспортную доступность жилого района "Левенцовский" и района перспективной застройки "Левенцовский-2".

В мае 2022 года Ростовская область привлекла под строительство Западной хорды инфраструктурный бюджетный кредит в размере 15 млрд рублей. Предполагается, что участие в строительстве автодороги "Западная хорда" также примет в АО "Инвестиционная компания "Регион" (входит в группу "Регион"). Соглашение о реализации проекта подписали замгубернатора региона - министр транспорта Владимир Окунев и замгендиректора ИК "Регион" Андрей Романовский в ноябре 2021 года.

Проект планируется реализовать в формате государственно-частного партнерства.

Автодорога "Западная хорда" будет служить дублером улицы Малиновского и станет составной частью будущего Ростовского транспортного кольца. Затраты на строительство Западной хорды оцениваются в 30 млрд рублей, из них ориентировочный объем внебюджетных средств - около 14 млрд рублей.

По предварительным расчетам, трафик Западной хорды уже в 2025 году может составить 22 тыс. автомобилей в сутки, к 2035 году - 30 тыс.

Группа "Регион" относит инфраструктурные проекты к числу приоритетных направлений развития. В частности, это транспортно-логистический терминал "Каникурган" (Амурская область), создание и эксплуатация на платной основе сети автомобильных дорог в Московской области.

ООО "Т-Транс" основано в декабре 2020 года. Основной вид деятельности - строительство автомобильных дорог и автомагистралей. По данным ЕГРЮЛ, единственным владельцем компании является Павел Рогачкин, которые также является владельцем ООО "Масикс" (Ростов-на-Дону, специализируется на производстве изделий из гипса, бетона или цемента), совладельцем и гендиректором ООО "СПК "Руда-Агро" (Ростов-на-Дону, специализация - аренда и управление нежилым недвижимым имуществом). Рогачкину также принадлежат 50%-ные долги в уставных капиталах ООО "Горняк" (Елец, Липецкая область) и ООО "ПО Кропоткинский машиностроительный завод "Радуга" (Кропоткин, Краснодарский край).

По итогам 2021 года "Т-Транс" получил чистую прибыль в размере 380,752 млн рублей, выручка составила 3,081 млрд рублей.

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