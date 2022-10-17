Более тысячи молодых специалистов, студентов и школьников стали участниками Молодежного дня, завершившего Международный форум «Российская энергетическая неделя» в Москве. Организаторы — Министерство энергетики Российской Федерации , Фонд Росконгресс , Правительство Москвы , Российское общество «Знание» и фонд «Надежная смена» . Соорганизатором молодежного дня выступило Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) .

Главным гостем Молодежного дня стал заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак, который обсудил с будущими и действующими специалистами тенденции в области энергетики и выслушал их идеи по развитию топливно-энергетического комплекса России.

«Сегодня я бы выделил три глобальных энергетических тренда: первый — это острый энергетический кризис, который, по сути, влияет на энергетическую безопасность; второй — глобальная трансформация энергетического рынка; третий — энергопереход, где мы наблюдаем переоценку темпов и целей», — рассказал Александр Новак на панельной дискуссии по обсуждению ключевых вопросов мировой энергетики, организованной Российским обществом «Знание».

«Площадка Российского общества «Знание» традиционно стала местом диалога молодежи и первых лиц индустрии. «У каждого есть возможность пообщаться и задать вопросы руководителям ведущих компаний топливно-энергетического комплекса, а также поделиться с ними своими идеями, проектами и получить обратную связь от профессионалов», — отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Одной из точек притяжения на Молодежном дне стал Кубок РЭН — соревнования по решению инженерного кейса под эгидой Международного инженерного чемпионата СASE-IN . Молодые специалисты отраслевых компаний представили свои идеи на тему импортозамещения и кооперации для обеспечения устойчивого функционирования и развития объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и магистральных сетевых компаний (МСК). Победителями чемпионата СASE-IN стали команды компаний ПАО «Газпром нефть» (I место), ПАО «Т Плюс» (II место) и АО «НТЦ ФСК ЕЭС» (III место).

«Большое спасибо крупнейшим отраслевым компаниям, которые направили команды для участия в Кубке. На мой взгляд, это показатель того, что компании действительно заинтересованы в собственном развитии. Независимо от того, кто станет победителем, я убежден, что полученные решения будут доработаны и внедрены», — сказал первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.

По традиции на площадке Молодежного дня РЭН презентовали Молодежный глобальный прогноз развития энергетики . С 2017 года студенты и молодые специалисты формируют стратегию развития отрасли до 2035 года с учетом правового регулирования ТЭК и Энергетической стратегии России. В новом сезоне проекта конкурсанты анализировали на выбор темы, актуальные для российской и мировой энергетики: ключевые технологии Индустрии 4.0 в ТЭК, утилизацию бытовых отходов через запуск мусоросжигательных электростанций, цифровые решения в транспортировке, технологии улавливания и захоронения углекислого газа и другие.

Еще одно ежегодное событие Молодежного дня РЭН — круглый стол «ТЭК для молодежи», на котором обсуждают вопросы формирования отраслевой молодежной политики. На нем участники совместно с руководителями отраслевых компаний подвели итоги работы с молодежью в 2022 году, рассказали о наиболее эффективных федеральных проектах для молодых специалистов и студентов, поделились опытом реализации корпоративной молодежной политики в меняющихся условиях.

«На протяжении последних трех лет доля молодежи в общей структуре ТЭК снизилась на 3%. Согласно статистике, в ТЭК сейчас работает 27% молодежи, при этом средний возраст работающих в отрасли составляет примерно 42 года. Сейчас работодатель должен не просто привлечь, но и удержать молодого человека на работе, что очень непросто. В связи с этим многие компании концентрируются на таргетировании мер поддержки, поскольку каждому специалисту нужно что-то свое: кого-то интересует дополнительное медицинское страхование, кого-то — льготное ипотечное жилищное строительство. Этот инструмент позволяет привлекать молодежь группами. А молодым людям, в свою очередь, нужно изучать политику компании, заходить на официальные сайты, сравнивать и выбирать лучших для трудоустройства», — рассказала статс-секретарь, заместитель Министра энергетики Российской Федерации Анастасия Бондаренко.

По словам заместителя Министра науки и высшего образования Российской Федерации Григория Гурова, Минобрнауки России ежегодно проводит и поддерживает комплекс мероприятий, направленных на популяризацию инженерно-технического образования.

«К примеру, Всероссийский инженерный конкурс мы проводим с 2015 года и ежегодно совершенствуем взаимодействие работодателей и университетов. За последние 2 года показатель трудоустройства финалистов увеличился до 65%. В результате мы видим, что 32% нашли себе применение в государственных корпорациях, 26% в инновационных и высокотехнологичных компаниях и 7% в IT сфере. Мы не только создаём возможности для студентов, но и помогаем в формировании карьерной траектории, чтобы работодатели сразу видели наиболее эффективных, интересных выпускников и приглашали их на стажировку и работу», — отметил Григорий Гуров.

Руководитель трека «Росмолодежь. Бизнес» Алексей Рвачев считает:

«Молодежь ТЭК – яркие личности, в них много энергии, много проектной деятельности инициировано изнутри — это очень ценно. Вместе с коллегами из платформы «Россия - страна возможностей» в этом году мы запустили «Больше, чем работа». У молодых людей при помощи государственной субсидии есть возможность отправиться в путешествие в города России, побывать на крупных предприятиях, понять, что большинство из них, особенно в ТЭК, - технологически развитые, что они требуют инженерных кадров, там есть много возможностей, много интересных задач, это возможность пообщаться с коллективом, понять, устраивают ли молодежь предлагаемые условия работы, инфраструктура города или нет».

Завершилось мероприятие награждением вузов и компаний, реализовавших лучшие проекты и практики работы с молодежью в 2022 году. Среди них — ПАО «Газпром», АО «СО ЕЭС», ПАО «РусГидро», ПАО «СИБУР Холдинг», ПАО «Россети», Санкт-Петербургский горный университет, Национальный исследовательский университет «МЭИ», Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Казанский государственный энергетический университет, Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» и другие.

Среди крупных соревнований в рамках Молодежного дня необходимо отметить также финал II IT-чемпионата нефтяной отрасли . В этом году к проекту присоединились как специалисты нефтяных компаний, так и студенты профильных университетов, из 60 команд-участниц в финал прошли 12.

«Команды разработали модель интеграционного решения для информационных экосистем нефтяных компаний и MVP-прототип цифровой системы для обеспечения бесперебойной коммуникации сотрудников нефтяной компании и подрядных организаций. Взаимодействуя с бизнесом, прислушиваясь к советам отраслевых экспертов и знакомясь с ИТ-сообществом, участники получают важные навыки и производят исключительно актуальный продукт», — сказал заместитель Министра энергетики Российской Федерации Эдуард Шереметцев.

Продвижение и реализацию совместных молодежных энергетических исследований, объединение усилий в целях разработки действенных решений для борьбы с изменением климата в преддверии 27-й Конференции ООН по климату обсудили на встрече Молодежного энергетического агентства БРИКС. Завершился Молодежный день традиционной итоговой сессией «Энергия молодежных инициатив — 2023», на которой студенты и молодые специалисты презентовали лучшие технологические и социальные проекты, разработанные в ходе интерактивных сессий.

Подробная информация о Международном форуме «Российская энергетическая неделя – 2022» на официальном сайте: rusenergyweek.com .

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