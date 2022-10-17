Власти Кузбасса намерены создать в Кемерове индустриальный парк для обеспечения строек региона собственными материалами. На площади 10 га он объединит новых производителей стройматериалов и металлоконструкций, сообщается во вторник на официальном сайте правительства региона.

"На территории Кемеровского округа [планируется запустить] - линии по производству грунтовок, пигментов, клеев, сухих строительных смесей, в том числе для фасадов и строительной химии. Для создания благоприятных условий развития предприятий по выпуску железобетонных изделий, металлоконструкций, строительных материалов в Кемерове планируется построить индустриальный парк "Развитие" площадью более 10 га", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в министерстве промышленности и торговли Кузбасса, новый индустриальный парк станет третьим в регионе. Два других уже работают в Кемерове и Новокузнецке и занимаются развитием машиностроения и переработкой твердых коммунальных отходов. Производственные мощности новых строительных производств, а также объемы финансирования и сроки запуска будут определены потенциальными инвесторами в ближайший месяц.

На сегодня в Кузбассе выпуск стройматериалов осуществляют чуть более 200 специализированных предприятий. За четыре последних года в регионе увеличился выпуск собственного цемента, бетона, кирпича, силикатных блоков. Однако спрос на региональном рынке все еще больше предложений от местный производителей. В планах также организовать в регионе производство товарной извести, минеральной ваты, фанеры, ДСП-панелей, газобетона.

"Современные строительные материалы необходимы для жилищного строительства и возведения социальных объектов. Эта отрасль активно развивается, выступая одним из основных драйверов экономики региона, поэтому снижать темпы из-за отсутствия или дефицита каких-либо материалов - недопустимо. Современная геополитическая ситуация открыла возможности для развития собственных производств, ухода от иностранных поставщиков. При выпуске строительных материалов в регионе нужно делать упор на их технологичность, энергоэффективность и экологическую безопасность", - приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева.

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