В Московской области запустят новый индустриальный парк

RusCable Insider 285 - спецвыпуск ко дню Рождения РусКабель
17 октября 2022, 14:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство
Источник: Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
В подмосковном городском округе Истра начали строительство индустриального парка «Новопетровское». На его территории управляющая компания «Ферро Эстейт» разместит готовые производственно-складские помещения.
«Новый индустриальный парк «Новопетровское» площадью 31,4 га заработает в 2024 году. Инвестиции в проект составят свыше полумиллиарда рублей. Благодаря реализации проекта в Истре появятся порядка 2 тысяч рабочих мест для жителей Подмосковья», - рассказала о новом проекте заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Зампред также отметила, что уже в следующем году будут подведены все необходимые инженерные коммуникации и дороги.
В новом индустриальном парке для резидентов будут доступны земельные участки площадью от 5 до 10 га, где они смогут разместить производство или склады. Управляющая компания парка предоставит предприятиям услуги по выдаче технических условий на присоединение к объектам инфраструктуры парка, сервис инженерных объектов, а также транспортно-логистические, курьерские, рекламные и клининговые услуги.
Выбрать участок для размещения бизнеса в индустриальных парках Московской области можно на региональной инвестиционной карте на Инвестпортале.
Фото: mii.mosreg.ru
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