В Московской области запустят новый индустриальный парк

В подмосковном городском округе Истра начали строительство индустриального парка «Новопетровское». На его территории управляющая компания «Ферро Эстейт» разместит готовые производственно-складские помещения.

«Новый индустриальный парк «Новопетровское» площадью 31,4 га заработает в 2024 году. Инвестиции в проект составят свыше полумиллиарда рублей. Благодаря реализации проекта в Истре появятся порядка 2 тысяч рабочих мест для жителей Подмосковья», - рассказала о новом проекте заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Зампред также отметила, что уже в следующем году будут подведены все необходимые инженерные коммуникации и дороги.

В новом индустриальном парке для резидентов будут доступны земельные участки площадью от 5 до 10 га, где они смогут разместить производство или склады. Управляющая компания парка предоставит предприятиям услуги по выдаче технических условий на присоединение к объектам инфраструктуры парка, сервис инженерных объектов, а также транспортно-логистические, курьерские, рекламные и клининговые услуги.

Выбрать участок для размещения бизнеса в индустриальных парках Московской области можно на региональной инвестиционной карте на Инвестпортале.

Фото: mii.mosreg.ru