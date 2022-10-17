АУ Ямало-Ненецкого автономного округа «Управление государственной экспертизы проектной документации» выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий на строительство на территории авиакомплекса нового центрального распределительного пункта. Экспертная организация подключена к ЕЦПЭ.



В Новом Уренгое продолжается строительство современного пассажирского терминала внутренних воздушных линий – одного из самых оригинальных в России. Проектную документацию объекта рассматривала Главгосэкспертиза. Центральным образом архитектурной концепции здания стал чум – традиционное жилище людей севера, которое в условиях сурового климата создает уютную атмосферу и сохраняет тепло в помещениях. Спроектированный терминал также производит впечатление «сурового» снаружи, но при этом будет надежным и комфортным внутри. Таким образом в его облике учтены культурные особенности региона.



Настоящей проектной документацией, которую рассматривала уже местная государственная экспертная организация, предусмотрено строительство в аэропорту Нового Уренгоя центрального распределительного пункта – одного из критически важных элементов любого аэровокзального комплекса.



К ЦРП подводится все высоковольтное электропитание аэропорта. Управление линиями питания при этом осуществляется с помощью коммутационной аппаратуры, устанавливаемой на пункте.*



Застройщик объекта – ООО «Уренгойаэроинвест». Генпроектировщик – ООО «Стайер».



*Информация подготовлена на основе открытых источников.



Фото: ООО «Уренгойаэроинвест»