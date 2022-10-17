RusCable Insider 285 - спецвыпуск ко дню Рождения РусКабель
17 октября 2022, 12:30
Рубрика: Контракты
Метки: ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство
Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"
АУ Ямало-Ненецкого автономного округа «Управление государственной экспертизы проектной документации» выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий на строительство на территории авиакомплекса нового центрального распределительного пункта. Экспертная организация подключена к ЕЦПЭ.
В Новом Уренгое продолжается строительство современного пассажирского терминала внутренних воздушных линий – одного из самых оригинальных в России. Проектную документацию объекта рассматривала Главгосэкспертиза. Центральным образом архитектурной концепции здания стал чум – традиционное жилище людей севера, которое в условиях сурового климата создает уютную атмосферу и сохраняет тепло в помещениях. Спроектированный терминал также производит впечатление «сурового» снаружи, но при этом будет надежным и комфортным внутри. Таким образом в его облике учтены культурные особенности региона.
Настоящей проектной документацией, которую рассматривала уже местная государственная экспертная организация, предусмотрено строительство в аэропорту Нового Уренгоя центрального распределительного пункта – одного из критически важных элементов любого аэровокзального комплекса.
К ЦРП подводится все высоковольтное электропитание аэропорта. Управление линиями питания при этом осуществляется с помощью коммутационной аппаратуры, устанавливаемой на пункте.*
Застройщик объекта – ООО «Уренгойаэроинвест». Генпроектировщик – ООО «Стайер».
*Информация подготовлена на основе открытых источников.
Фото: ООО «Уренгойаэроинвест»
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