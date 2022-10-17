Филиал «Россети Московский регион» - «Северные электрические сети» модернизировал энергообъекты ряда садовых некоммерческих товариществ (СНТ) в Мытищинском городском округе.

В СНТ «Дружба» специалисты Мытищинского района электрических сетей (РЭС) реконструировали более 2 км воздушной линии 0,4 кВ с заменой голого провода на самонесущий изолированный СИП-2, а в СНТ «Мытищинский ветеран» - 3,6 км воздушной линии 0,4 кВ.

В СНТ «Мытищинский ветеран» также завершена реконструкция комплектной трансформаторной подстанции с установкой трансформатора трехфазного герметичного исполнения мощностью 250 кВа. Трансформатор такой же мощности установлен на комплектной трансформаторной подстанции в СНТ «Эко», а в СНТ «Цирк» - мощностью 160 кВа. В СНТ «Цирк» также реконструированы более 3 км воздушных линий 0,4 и 6 кВ.

Обновление консолидированных электросетевых объектов садоводческих товариществ, которые были переданы на баланс «Россети Московский регион» в изношенном состоянии, позволят обеспечить качественное и надежное электроснабжение СНТ.