В Можайском районе на западе столицы планируется преобразовать через механизм комплексного развития 21,24 гектара. Срок реализации проекта составляет 10 лет. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин.

«На части территории, расположенной в производственной зоне «Кунцево» предполагается построить 268,45 тысячи квадратных метров недвижимости», - уточнил глава ведомства.

По словам Сергея Лёвкина, здесь предполагается построить объекты: среднего и высшего профессионального образования, делового и торгового назначения, банковской и страховой деятельности, общественного питания, выставочно-ярмарочной деятельности, гаражного назначения, научно-производственного назначения и внутреннего правопорядка.

Помимо этого, здесь разместятся объекты тяжелой, автомобилестроительной, легкой, фармацевтической, пищевой, нефтехимической, строительной, целлюлозно-бумажной промышленности, добавил руководитель Департамента.

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