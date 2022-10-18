Энергетики Приморских электрических сетей (филиал АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания», входит в Группу РусГидро) продолжают реализацию мероприятий по модернизации и реконструкции распределительных сетей в Артёмовском городском округе Приморья в рамках программы МиРЭК. Согласно производственной программы 2022 года компания выделила на эти нужды порядка 53,5 млн рублей.

В настоящее время ведутся работы по реконструкции ВЛ-0,4 кВ в п. Олений. Здесь энергетики уже установили 36 опор. К концу 2022 году в п. Олений в рамках программы МиРЭК будет установлено 50 опор ЛЭП и реконструировано 6,5 км провода. В с. Кневичи продолжается реконструкция по существующим железобетонным опорам – идет выправка, замена траверс, выполнен практически весь запланированный объём по замене провода. В городе Артёме специалисты компании установили 62 опоры и на 80% выполнили работы по замене провода. В с. Ясное энергетики также выполнили работы по замене 8,5 км провода с увеличением сечения и частичной заменой опор.

Продолжаются работы по модернизации и реконструкции распределительных сетей в посёлках Угловое, Тавричанка, Суражевка, Кролевцы, в сёлах Кучелиново, Многоудобное, Плодово-Ягодное и других. Всего в 9 населенных пунктах Артёмовского городского округа компания заменит 25 трансформаторных подстанций (ТП) и установит еще три новые ТП 6/0,4 кВ. Большая часть запланированных мероприятий в 2022 году уже находится на стадии завершения.

Эти и другие технические мероприятия, проводимые энергетиками ДРСК в рамках программы Модернизации и реконструкции электросетевого комплекса Приморья, уже дают положительные результаты. Конечная цель масштабной модернизации и реконструкции электросетевого комплекса - повышение качества и надёжности электроснабжения потребителей.