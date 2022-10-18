Специалисты компании «Россети Кубань» завершили работы по восстановлению разрушенной подстанции 110 кВ «Ильич» в пригороде Мариуполя Донецкой Народной Республики (ДНР). Подстанция является транзитной по сети 110 кВ и обеспечивает электроснабжение одного из крупнейших промышленных предприятий Приазовья и ДНР – Мариупольского металлургического комбината им. Ильича.

Энергетики оперативно восстановили повреждённое оборудование: отремонтировали два силовых трансформатора 110 кВ суммарной мощностью 65 МВА, произвели замену 28 тонн трансформаторного масла, разрушенных радиаторов, 39 опорных изоляторов, пяти элегазовых выключателей 110 кВ и других элементов.

Также специалисты компании выполнили наладку релейной защиты и автоматики, провели необходимые испытания перед вводом подстанции в работу. На объекте установлена новая аккумуляторная батарея, смонтировано более 900 м ошиновки (шинопровода), которые были похищены с территории центра питания.

Также восстановлены кровля закрытого распределительного устройства и остекление общеподстанционного пункта управления.

Ранее энергетики компании «Россети Кубань» завершили ремонтные работы на воздушной линии электропередачи 110 кВ «Заря – Ильич №1» в Мариуполе. Благодаря вводу в эксплуатацию данной ЛЭП было подано напряжение на подстанцию «Город 3», от которой осуществляется электроснабжение Кальмиусского района – крупнейшего в городе.

Реализуемые мероприятия позволят восстановить социальную и промышленную инфраструктуру Мариуполя, обеспечить жителей рабочими местами.