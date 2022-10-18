Энергетики выявили почти 800 бесхозяйных энергообъектов в Чечне

Чистая комната, наклонная линия и испытательная лаборатория
Финальная глава "500 кВ Русской независимости" в проекте "Ункомтех 360"
18 октября 2022, 17:00
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ, ЧЕЧЕНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: Россети Северный Кавказ
Специалисты управляемого «Россети Северный Кавказ» АО «Чеченэнерго» ведут работу по выявлению в республике бесхозяйного электросетевого имущества.
По итогам проведённых текущем году мероприятий энергетики сформировали перечень из 781 энергообъекта. В их числе 372 трансформаторные подстанции и 409 линий электропередачи общей протяженностью более 900 километров. Собственники указанных объектов неизвестны или не осуществляют эксплуатацию имущества.
Энергетики провели установленные законом процедуры по признанию данного электросетевого имущества бесхозяйным с последующим оформлением прав на него. Это позволит энергокомпании не только своевременно проводить обслуживание, ремонт и модернизацию энергообъектов, но и осуществлять технологическое присоединение новых потребителей.
«Высокий уровень износа бесхозяйных энергообъектов может привести к возникновению технологических нарушений и, как следствие, нарушению прав потребителей на получение качественных услуг электроснабжения. Поэтому в интересах жителей республики работа по консолидации бесхозяйных энергообъектов будет продолжена», – подчеркнул начальник отдела управления собственностью Салман Сотаев.
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