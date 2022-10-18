Энергетики выявили почти 800 бесхозяйных энергообъектов в Чечне

Специалисты управляемого «Россети Северный Кавказ» АО «Чеченэнерго» ведут работу по выявлению в республике бесхозяйного электросетевого имущества.

По итогам проведённых текущем году мероприятий энергетики сформировали перечень из 781 энергообъекта. В их числе 372 трансформаторные подстанции и 409 линий электропередачи общей протяженностью более 900 километров. Собственники указанных объектов неизвестны или не осуществляют эксплуатацию имущества.



Энергетики провели установленные законом процедуры по признанию данного электросетевого имущества бесхозяйным с последующим оформлением прав на него. Это позволит энергокомпании не только своевременно проводить обслуживание, ремонт и модернизацию энергообъектов, но и осуществлять технологическое присоединение новых потребителей.