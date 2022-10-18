Департамент строительства города Москвы объявил конкурс на возведение многофункционального культурно-досугового центра в Северном Бутове, сообщает RosTender.info.

Двухэтажное здание появится на улице Грина, владение 1, корпус 3. Строительные компании, желающие принять участие в отборе, могут подать заявки на участие до второго ноября. Государственный контракт заключат на 929 млн рублей. Победителю предстоит возвести здание по проекту, который прошел экспертизу в июле текущего года.

В составе центра предусмотрены концертный зал, помещения для занятий хореографией и музыкой, а также студии раннего развития детей, декоративно-прикладного творчества, живописи и графики. На территории устроят детскую площадку и зону для проведения общественных мероприятий.

Согласно официальному сайту мэра Москвы, в 2008 году на участке начали возводить многофункциональный торгово-бытовой комплекс, однако в следующем году работы были приостановлены из-за неисполнения застройщиком своих обязательств.